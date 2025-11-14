ChatGPT dostanie czaty grupowe. Testy już ruszyły

Polega ono bowiem na możliwości prowadzenia czatu grupowego przez ChatGPT z wykorzystaniem modelu 5.1. Ten może brać czynny udział w rozmowie, chociaż wie też, kiedy się nie wtrącać. Biorąc pod uwagę, że to AI jest znane z tanich pochlebstw i przytakiwania rozmówcom, to dość zabawnym może być pytanie, która ze stron ma rację podczas różnicy zdań.

Czaty grupowe przez ChatGPT

Oczywiście nie jest to mechanizm do rozwiązywania sporów, a coś, co ma być ekspertem od wszystkiego podczas dyskusji, który w przeciwieństwie do ludzkich ekspertów od wszystkiego wie, kiedy milczeć. Chociaż podobnie jak oni jest zdolny do zmyślania i opowiadania głupot.