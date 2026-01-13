Apple odpala Creator Studio. Sprawdź, co dostaniesz w jednej subskrypcji

Wszystkie narzędzia w jednym miejscu

Apple Creator Studio to odpowiedź na potrzeby współczesnych twórców. Pakiet łączy w sobie potężne aplikacje, które do tej pory wymagały osobnych zakupów lub subskrypcji. W skład zestawu wchodzą Final Cut Pro, Logic Pro oraz – co jest nowością w tym gronie – Pixelmator Pro.

Użytkownicy komputerów Mac dostaną także narzędzia Motion, Compressor i MainStage. Całość została zaprojektowana tak, by praca między iPadem a Makiem była całkowicie płynna.

Sztuczna inteligencja w służbie kreatywności

Najważniejszym elementem nowej oferty jest głęboka integracja ze sztuczną inteligencją. Final Cut Pro zyskał funkcję inteligentnego wyszukiwania wizualnego. Program potrafi teraz błyskawicznie odnaleźć konkretne obiekty lub akcje w surowym materiale wideo.

Logic Pro staje się z kolei jeszcze lepszym partnerem dla muzyków. Nowy Synth Player wykorzystuje AI do generowania partii elektronicznych, które brzmią naturalnie i dynamicznie. Z kolei Chord ID eliminuje potrzebę ręcznego rozpisywania akordów, co znacznie przyspiesza proces komponowania.

Pixelmator Pro w wersji na iPada

Dla wielu użytkowników najważniejszą wiadomością będzie premiera Pixelmator Pro na iPadzie. Aplikacja oferuje teraz pełny zestaw profesjonalnych narzędzi znanych z wersji desktopowej. Została ona jednak w pełni zoptymalizowana pod kątem dotyku i rysika Apple Pencil.

Dzięki nowym funkcjom, takim jak Warp, twórcy mogą swobodnie kształtować warstwy obrazu. Silnik AI pozwala na inteligentne powiększanie zdjęć bez utraty ostrości. iPad staje się tym samym pełnoprawnym studiem graficznym, gotowym do pracy w każdym miejscu.

Inteligentne biuro z modelami OpenAI

Zmiany nie ominęły pakietu biurowego i aplikacji Freeform. Subskrybenci Apple Creator Studio otrzymają dostęp do Content Hub, czyli ogromnej bazy profesjonalnych grafik i szablonów. To jednak dopiero początek nowości w Keynote, Pages i Numbers.

Dzięki współpracy z OpenAI, użytkownicy mogą generować wysokiej jakości obrazy bezpośrednio w dokumentach. Keynote potrafi teraz przygotować pierwszy szkic prezentacji na podstawie prostego konspektu tekstowego. To ogromna oszczędność czasu przy codziennych zadaniach biurowych.

Dostępność i cena

Pakiet Apple Creator Studio będzie dostępny od środy, 28 stycznia 2026 roku, w cenie 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł rocznie. Nowi subskrybenci otrzymują bezpłatną miesięczną wersję próbną, a przy zakupie nowego Maca lub kwalifikującego się iPada13 klienci mogą skorzystać z trzech miesięcy dostępu gratis.

Uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać ze zniżek dla sektora edukacji i otrzymać dostęp do subskrypcji w cenie 9,99 zł miesięcznie lub 99 zł rocznie. W ramach Chmury rodzinnej nawet sześciu członków rodziny może współdzielić wszystkie aplikacje i treści zawarte w Apple Creator Studio.