Aplikacje

Nowy element w mObywatelu. Zobaczy go każdy użytkownik aplikacji

W aplikacji mObywatel pojawi się nowa zakładka, którą zobaczy każdy użytkownik aplikacji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:03
3
Wszyscy użytkownicy aplikacji mObywatel wkrótce zobaczą w niej nową zakładkę. Ta została przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi.

Nowy element w mObywatelu

O co chodzi? O zaprezentowany niedawno "Poradnik bezpieczeństwa". Ten dostępny jest już w formie cyfrowej, na rządowej stronie. Dodatkowo, w formie papierowej, trafi do każdego gospodarstwa domowego w Polsce. Wysyłki mają rozpocząć się najpóźniej na początku 2026 roku. Jakby tego było mało, to dokument pojawi się również w aplikacji mObywatel.

Poradnik został stworzony przez rząd, aby przygotować obywateli na różne, kryzysowe sytuacje. Zawiera praktyczne wskazówki, które mają ułatwić Polakom stworzenie planów kryzysowych czy zasad ewakuacji. Znajduje się w nim też lista sprzętów i zapasów, które są kluczowe w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Poza tym zawiera wskazówki na temat pierwszej pomocy, higieny w trakcie kryzysu, a także porady dotyczące dbania o zwierzęta.

Z poradnikiem już teraz możecie zapoznać się na stronie internetowej www.poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Niedługo pojawi się także w aplikacji mObywatel, a później też we wszystkich skrzynkach na listy.

telepolis
Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: oprac. własne