Lookaj – nowa aplikacja zakupowa. Na karty i programy lojalnościowe

Lookaj to nowa aplikacja stworzona przez PayPo, jednego z większych dostawców płatności odroczonych w Polsce. Pierwszą funkcją apki jest przechowywanie kart lojalnościowych za pomocą smartfonu. Dzięki niej użytkownicy nie muszą posiadać fizycznej karty, aby skorzystać z programu lojalnościowego – wystarczy, że będą mieli przy sobie telefon. Rozwiązanie to może okazać się szczególnie przydatne dla kupujących, którzy w swoim portfelu przechowują wiele takich kart.

Lookaj to aplikacja dla wszystkich aktywnie kupujących i mogą z niej skorzystać nie tylko klienci PayPo.

W kolejnych odsłonach aplikacji użytkownicy zyskają dostęp do aktualnych gazetek promocyjnych z największych i najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce. Nowa funkcja pozwoli w jednym miejscu śledzić najlepsze oferty, sezonowe wyprzedaże i specjalne akcje rabatowe, bez konieczności przeszukiwania wielu źródeł. Twórcy aplikacji przekonują, że poza zaoszczędzonym czasem jest to również szansa na bardziej przemyślane decyzje zarówno podczas codziennych zakupów, jak i przy ważniejszych okazjach.

Długofalowym celem twórców aplikacji jest przekształcenie jej w kompleksowego asystenta zakupowego – narzędzie, które nie tylko gromadzi karty i informuje o promocjach, ale aktywnie wspiera użytkownika na każdym etapie zakupów.