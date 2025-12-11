Google dodał do Androida ważną nowość. Działa nawet na starych telefonach

Aplikacje

Google udostępnia nową funkcję Android Emergency Live Video, która umożliwia użytkownikom łatwe przekazywanie obrazu wideo na żywo bezpośrednio do służb ratunkowych. Jej wykorzystanie może pomóc w uratowaniu życia.

Funkcja Emergency Live Video ma pomoc ratownikom w szczególnych sytuacjach zagrożenia, gdy obraz znaczy więcej niż słowa.

W nagłych wypadkach liczy się każda sekunda. Jednak trudno jest dokładnie opisać, co się dzieje, zwłaszcza w stresie lub w niebezpieczeństwie. Niezależnie od tego, czy chodzi o wypadek samochodowy, zagrożenie życia czy szybko rozprzestrzeniający się pożar lasu, możliwość spojrzenia na sytuację przez ratowników może mieć ogromne znaczenie

– tłumaczy Google.

Funkcja Emergency Live Video nie wymaga wcześniejszej konfiguracji i jest domyślnie szyfrowana. Jak to dokładnie działa? Podczas połączenia alarmowego lub po wysłaniu wiadomości tekstowej dyspozytor może wysłać na telefon użytkownika prośbę o udostępnienie obrazu z kamery. Po otrzymaniu powiadomienia użytkownik jednym dotknięciem może rozpocząć bezpieczne strumieniowanie wideo, dając ratownikom możliwość szybkiej oceny sytuacji. Transmisję można przerwać w dowolnym momencie, a użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad udostępnianiem obrazu.

Google wyjaśnia, że obraz na żywo pozwala służbom ratunkowym nie tylko lepiej ocenić sytuację, ale również instruować dzwoniącego przez wideo, na przykład przeprowadzając go przez resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu karetki. Funkcja może być pomocna w różnych scenariuszach – od wypadków drogowych, przez stany nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, po pożary.

Nowa funkcja jest dostępna na urządzeniach z systemem Android 8.0 lub nowszym z zainstalowanymi usługami Google Play. Została już uruchomiona w Stanach Zjednoczonych oraz w wybranych regionach Niemiec i Meksyku. Google współpracuje ze służbami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym na całym świecie, aby rozszerzyć dostępność funkcji na kolejne kraje.

