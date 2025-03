Android z ogromną zmianą. To będzie spore ułatwienie

Widżety na zablokowanym ekranie Androida

Google wprowadza ważną zmianę w Androidzie 16. System pozwoli na tworzenie widżetów na ekranie blokady urządzenia. Jako pierwsi będą mieli okazję to przetestować użytkownicy tabletów z serii Pixel, którzy zdecydują się na zainstalowanie Androida 16 w wersji QPR1.

Na razie zmiana dostępna jest tylko w testowej wersji Androida 16 na tabletach z serii Pixel. Jednak firma zapewnia, że trafi do AOSP (Android Open-Source Project) latem tego roku. Dokładna data nie jest niestety znana.

Jeśli chodzi o kwestie praktyczne, to widżety prezentowane na ekranie blokady muszą spełniać dokładnie takie same wymagania, jak wszystkie inne widżety w Androidzie. Oznacza to, że muszą umożliwiać między innymi personalizowanie, w tym zmianę rozmiaru.