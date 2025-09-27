Amazon zarabia na Polakach, ale od płacenia podatków się miga
Amazon, Zalando i OLX to największe platformy e-commerce działające w Polsce, które osiągają miliardowe przychody, jednak ich udział w polskim podatku dochodowym (CIT) bywa niewielki, co zwłaszcza odnosi się do pierwszej z nich.
Temat podatków CIT płaconych w Polsce przez cyfrowych gigantów od lat wzbudza duże emocje – mimo ogromnych przychodów osiąganych w naszym kraju, wkład globalnych platform do polskiego budżetu jest relatywnie niewielki. Najczęściej w tym kontekście wymieniane są cyfrowe bigtechy jak Google czy Meta, jednak zjawisko jest szersze i w dużej mierze dotyczy także rynku e-commerce, w tym Amazon, Zalando i OLX.
Jak podaje dlahandlu.pl, Ministerstwo Finansów ujawniło w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich szczegółowe dane dotyczące podatku dochodowego (CIT) zapłaconego przez wybrane podmioty z branży handlu internetowego. Z zestawienia Ministerstwa Finansów wynika, że Amazon jako lider rynku generuje ogromne przychody, ale płaci stosunkowo niewielki podatek CIT w porównaniu do przychodów.
- Spółka Amazon EU S.A.R.L. zapłaciła 14,75 mln zł CIT w 2022 r. i 11,23 mln zł w 2023 r., co stanowiło odpowiednio 0,3% i 0,2% jej przychodów.
- Spółka Amazon Fulfillment Poland, odpowiedzialna za logistykę, zapłaciła 58,67 mln zł w 2022 r. oraz 46,38 mln zł w 2023 r., co wyniosło odpowiednio 1,3% i 1,1% przychodów.
- Amazon Development Center Poland, zajmujące się badaniami i rozwojem, odprowadziło w 2022 r. 8,63 mln zł, a w 2023 r. 9,39 mln zł CIT, co stanowiło około 2,5% przychodów.
- Spółka Amazon Web Services EMEA zapłaciła w 2023 roku 4,09 mln zł, czyli 1,4% przychodów.
Zalando wykazuje większą zmienność w wysokości CIT pomiędzy swoimi spółkami.
- Zalando Lounge Logistics Polska zapłaciło 3,66 mln zł CIT w 2022 r. ze spadkiem do 2,1 mln zł w 2023 r., co stanowiło 1,3% i 0,7% przychodów.
- Zalando Opco Polska zauważalnie zmniejszyło podatek z 1,45 mln zł (2022 ) do 0,27 mln zł (2023), co odzwierciedla udział w przychodach na poziomie 0,4% oraz 0,1%.
- Zalando Logistics Operations Polska zwiększyło podatek z 1,8 mln zł w 2022 r. do 12 mln zł w 2023 r., przy czym udział podatku wzrósł z 0,2% do 1,4%.
OLX wyróżnia się zdecydowanie wyższym udziałem podatku CIT w relacji do przychodów. Grupa OLX zapłaciła aż 77,16 mln zł w 2022 r. i 112,84 mln zł w 2023 r., co stanowiło odpowiednio 6,9% i 7,9% ich przychodów.
Ministerstwo Finansów nie publikuje danych o podatkach CIT dla firm, które nie przekroczyły równowartości 50 mln euro przychodów rocznie. Dlatego też brak jest szczegółowych informacji o podatku CIT zapłaconym w Polsce przez takie platformy jak AliExpress, Shein, Temu, Vinted czy eBay.
Dane podatkowe za rok 2024 zostaną udostępnione do końca września 2025 roku. Warto podkreślić, że zeznania CIT uwzględniają przychody spółek, nie zawierając informacji o faktycznej wielkości sprzedaży realizowanej w Polsce.