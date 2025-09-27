Amazon zarabia na Polakach, ale od płacenia podatków się miga

Temat podatków CIT płaconych w Polsce przez cyfrowych gigantów od lat wzbudza duże emocje – mimo ogromnych przychodów osiąganych w naszym kraju, wkład globalnych platform do polskiego budżetu jest relatywnie niewielki. Najczęściej w tym kontekście wymieniane są cyfrowe bigtechy jak Google czy Meta, jednak zjawisko jest szersze i w dużej mierze dotyczy także rynku e-commerce, w tym Amazon, Zalando i OLX.

Jak podaje dlahandlu.pl, Ministerstwo Finansów ujawniło w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich szczegółowe dane dotyczące podatku dochodowego (CIT) zapłaconego przez wybrane podmioty z branży handlu internetowego. Z zestawienia Ministerstwa Finansów wynika, że Amazon jako lider rynku generuje ogromne przychody, ale płaci stosunkowo niewielki podatek CIT w porównaniu do przychodów.

Spółka Amazon EU S.A.R.L. zapłaciła 14,75 mln zł CIT w 2022 r. i 11,23 mln zł w 2023 r., co stanowiło odpowiednio 0,3% i 0,2% jej przychodów.

Spółka Amazon Fulfillment Poland, odpowiedzialna za logistykę, zapłaciła 58,67 mln zł w 2022 r. oraz 46,38 mln zł w 2023 r., co wyniosło odpowiednio 1,3% i 1,1% przychodów .

. Amazon Development Center Poland, zajmujące się badaniami i rozwojem, odprowadziło w 2022 r. 8,63 mln zł, a w 2023 r. 9,39 mln zł CIT, co stanowiło około 2,5% przychodów .

. Spółka Amazon Web Services EMEA zapłaciła w 2023 roku 4,09 mln zł, czyli 1,4% przychodów.

Zalando wykazuje większą zmienność w wysokości CIT pomiędzy swoimi spółkami.

Zalando Lounge Logistics Polska zapłaciło 3,66 mln zł CIT w 2022 r. ze spadkiem do 2,1 mln zł w 2023 r., co stanowiło 1,3% i 0,7% przychodów.

Zalando Opco Polska zauważalnie zmniejszyło podatek z 1,45 mln zł (2022 ) do 0,27 mln zł (2023), co odzwierciedla udział w przychodach na poziomie 0,4% oraz 0,1%.

Zalando Logistics Operations Polska zwiększyło podatek z 1,8 mln zł w 2022 r. do 12 mln zł w 2023 r., przy czym udział podatku wzrósł z 0,2% do 1,4%.

OLX wyróżnia się zdecydowanie wyższym udziałem podatku CIT w relacji do przychodów. Grupa OLX zapłaciła aż 77,16 mln zł w 2022 r. i 112,84 mln zł w 2023 r., co stanowiło odpowiednio 6,9% i 7,9% ich przychodów.

Ministerstwo Finansów nie publikuje danych o podatkach CIT dla firm, które nie przekroczyły równowartości 50 mln euro przychodów rocznie. Dlatego też brak jest szczegółowych informacji o podatku CIT zapłaconym w Polsce przez takie platformy jak AliExpress, Shein, Temu, Vinted czy eBay.