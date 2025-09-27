Największa zmiana w TV od lat. Koniecznie sprawdź tę aktualizację

Mniej zakładek, więcej wygody

System Google TV praktycznie od swojego debiutu w roku 2020 wyglądał tak samo. Była jedynie jedna mała zmiana zaokrąglająca ikonki w lutym 2024. Teraz posiadacze telewizorów z tym systemem operacyjnym zaczynają otrzymywać aktualizację z zupełnie nowym wyglądem ekranu głównego i zmianami w nawigacji po interfejsie.

Co się zmieniło? Jest teraz mniej zakładek w górnym panelu nawigacji, a oprócz tego mamy ułatwiony dostęp do opcji, które teraz znajdują się w tej samej sekcji co zakładki. Google wprowadziło też nowy skrót, dzięki któremu błyskawicznie zmienimy wygaszacz ekranu. Dodatkowo kliknięcie w ikonkę użytkownika w lewym górnym rogu pozwoli szybko zmienić profil, zobaczyć naszą listę filmów/seriali do obejrzenia oraz wejść do naszej biblioteki zakupionych filmów.

Aktualizacja trafiła już do wybranych telewizorów (np. TCL) i wkrótce powinna trafić do wszystkich. Nie wymaga ona aktualizacji firmware'u, więc jej dystrybucja nie powinna być opóźniona.