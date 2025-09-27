Aplikacje

Największa zmiana w TV od lat. Koniecznie sprawdź tę aktualizację

Posiadacze telewizorów z systemem Google TV doczekali się odświeżenia. To największa zmiana od roku 2020. 

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 16:15
2
Mniej zakładek, więcej wygody

System Google TV praktycznie od swojego debiutu w roku 2020 wyglądał tak samo. Była jedynie jedna mała zmiana zaokrąglająca ikonki w lutym 2024. Teraz posiadacze telewizorów z tym systemem operacyjnym zaczynają otrzymywać aktualizację z zupełnie nowym wyglądem ekranu głównego i zmianami w nawigacji po interfejsie.

Co się zmieniło? Jest teraz mniej zakładek w górnym panelu nawigacji, a oprócz tego mamy ułatwiony dostęp do opcji, które teraz znajdują się w tej samej sekcji co zakładki. Google wprowadziło też nowy skrót, dzięki któremu błyskawicznie zmienimy wygaszacz ekranu. Dodatkowo kliknięcie w ikonkę użytkownika w lewym górnym rogu pozwoli szybko zmienić profil, zobaczyć naszą listę filmów/seriali do obejrzenia oraz wejść do naszej biblioteki zakupionych filmów.

Aktualizacja trafiła już do wybranych telewizorów (np. TCL) i wkrótce powinna trafić do wszystkich. Nie wymaga ona aktualizacji firmware'u, więc jej dystrybucja nie powinna być opóźniona.

Oprócz tego Google wprowadziło asystenta Gemini do wybranych telewizorów w USA, a do końca roku trafi ona na kompatybilne odbiorniki na całym świecie.

telepolis
telewizor Google TV telewizory
Zródła zdjęć: Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd, 9to5Google