Masz dość świątecznych piosenek? W tym radio ich nie usłyszysz

Trzeba przyznać, że niektórzy wiedzą jak się wyróżnić. Radio Eska Rock ma swoje zasady i trzyma się konsekwentnie swojego planu z 2021 roku. Radio po raz czwarty z rzędu ogłosiło, że nie będzie emitować świąteczynych piosenek i nadal będzie działało w myśl zasady "Strefa wolna od Jingle Bells".

Dalsza część tekstu pod wideo

Masz dość wszechobecnego "Last Christmas", "All I Want for Christmas Is You" czy też "Santa Claus Is Coming to Town"? To w takim razie mamy dla ciebie doskonałe wieści. Istnieje radio, które z pewnością nie będzie emitować tego typu świątecznych piosenek. "Strefa wolna od Jingle Bells" ucieszy tych, co nie lubią być faszerowani amerykańskimi świątecznymi hitami.

"Strefa wolna od Jingle Bells" ma się świetnie

Trzeba przyznać, że doceniamy różnorodność i ofertę alternatywną dla innych stacji radiowych. Najważniejsza zasada jest taka, aby konsument miał wybór. To już czwarty rok z rzędu, kiedy radio Eska Rock rezygnuje z grania tego typu repertuaru świątecznego na swojej antenie.

"Strefa wolna od Jingle Bells to nasz sposób na zaspokojenie potrzeb słuchaczy, którzy w okresie świątecznym chcą odpocząć od wszechobecnych dzwoneczków i choinkowej atmosfery. Wiemy, że wiele osób kocha święta, ale niekoniecznie chce słuchać tych samych utworów w kółko.

- tłumaczy Zbigniew Frączek, dyrektor programowy radia Eska Rock.

Zobacz: Najpopularniejszą reklamę świąteczną zrobiło AI. Internauci komentują

Zobacz: Radio w samochodzie? Uważaj, za niewiedzę możesz słono zapłacić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nicoleta Ionescu / Shutterstock.com

Źródło tekstu: radio eska, onet