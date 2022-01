E-sport ma odciągnąć dzieci od komputerów. Ale jak, panie premierze?

E-Sport, jaki jest, każdy widzi. Za wyjątkiem premiera Mateusza Morawieckiego. Ten bowiem chce, poprzez e-sport, odciągnąć dzieci od komputerów. Tylko jak?

Nie ma co koloryzować. E-Sport to siedzenie przed komputerem, konsolą lub smartfonem czy tabletem (tak, są też rozgrywki e-sportowe w gry mobilne). Przecież o to w tym chodzi, aby rywalizować ze sobą w grach, a żeby być w tym dobrym, to trzeba poświęcić na to dużo czasu.

Myślę jednak, że już dawno zerwaliśmy ze stereotypem otyłego dzieciaka, walącego w dżojstik. E-sportowcy to dzisiaj często wysportowani ludzie. Dowodów na to jest całe mnóstwo, z czego jeden z najlepszych mamy w Polsce. Chodzi oczywiście o Jarosława 'pashę' Jarząbkowskiego, który organizuje obozy, łączące ze sobą świat sportu i e-sportu, a niedługo sam stanie w oktagonie w walce w formule bokserskiej (z małymi rękawicami).

E-sport tak, ale z dala od monitorów

Pomimo tego premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że poprzez e-sport chcą odciągnąć dzieci od komputerów. Nie wiecie, w jaki sposób? Przyznam szczerze, że ja też nie wiem. Cała wypowiedź szefa naszego rządu zakrawa na totalny absurd. To jakby powiedzieć, że przez alkohol chcemy, żeby ludzie przestali pić.

Przez e-sport chcemy wyciągać dzieci z domów. (...) Chcemy odciągnąć dzieci od ekranów.

- powiedział Mateusz Morawiecki w trakcie wystąpienia w sejmie.

Staram się zrozumieć intencje wypowiedzi premiera Morawieckiego. Staram się bardzo mocno i ich nie widzę. Dobra, może trochę się nabijam. Rozumiem, że nasz rząd chce, aby dzieci nie siedziały przed komputerami. Celem jest uprawianie sportu i aktywność fizyczna, zamiast komputerów. Nie wiem tylko, jak chcą to osiągnąć właśnie przez e-sport. To właśnie to w całej tej sytuacji jest tak absurdalne.

A może polski rząd zamierza organizować turnieje e-sportowe, w trakcie których będzie obowiązkowe bieganie lub fitness? Może nie byłoby to aż tak głupie... W końcu na obozie przywoływanego pashy, obok rozgrywek e-sportowych, były też ćwiczenia z zakresu MMA, czyli sport.

