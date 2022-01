Wstęp na IEM Katowice 2022 z ograniczeniami. Musisz spełnić dwa warunki

Wstęp na IEM Katowice 2022 będzie mocno ograniczony. Na Spodek wejdą tylko osoby, które spełniają określone wymogi.

W tym roku, po dwóch latach przerwy, odbędzie się IEM Katowice z udziałem publiczności. Jeden z największych turniejów e-sportowych ponownie zawita do katowickiego Spodka. Jednak wstęp na imprezę został mocno ograniczony. Warto wiedzieć, co trzeba zrobić, aby na żywo obejrzeć najlepszych graczy na świecie.

IEM Katowice 2022 - wstęp na imprezę

Przede wszystkim wstęp na IEM Katowice 2022 będzie tylko dla osób, które zdecydowały się na zakup biletów. ESL Polska zrezygnowało z wejść bez biletów. Jednak nie to jest największym ograniczeniem. Każdy, kto będzie chciał wejść na Spodek, będzie musiał pochwalić się ważnym paszportem covidowym. Bez tego nie zostanie wpuszczony na halę.

To nie koniec zmian. W związku z trwającą pandemią organizatorzy zdecydowali też o rezygnacji z Expo. Oznacza to, że nie odbędą się targi, które zawsze były częścią IEM Katowice 2022. Oznacza to, że w tym roku odwiedzający Spodek będą mogli tylko i wyłącznie oglądać zmagania e-sportowe.

Źródło zdjęć: Adam Ziaja / Shutterstock.com

Źródło tekstu: ESL Polska