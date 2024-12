Steam z kolejnym rekordem popularności. Powód jest prosty

Na rynku cyfrowych platform dla graczy jest tylko jeden król - Steam. I wygląda na to, że szybko się nie zmieni, bo dziecko Valve zanotowało kolejny rekord popularności.

Podróż do sklepu po pudełkowe wydanie gry wideo to już dawno pieśń przeszłości. W obecnych czasach zarówno gracze, jak i wydawcy zdecydowanie wolą wydania cyfrowe, które można kupić i pobrać w kilka minut. Jedną z najpopularniejszych i najlepszych platform to umożliwiających jest Steam.

Największą cegiełkę dołożyły gry jak CS 2, DOTA 2 i PoE 2

A tak się składa, że Valve może pochwalić się kolejnym rekordem. I to zaledwie trzy miesiące po zdobyciu ostatniego. Według najnowszych danych wczoraj ze Steama korzystało ponad 39 milionów graczy równocześnie, było to dokładnie 39 205 447 osób z całego świata.

Najpopularniejszymi tytułami okazał się klasycznie darmowe produkcje - Counter-Strike 2 i Dota 2, które razem przyciągnęły około 2,3 miliona fanów cyfrowej rozrywki. Nieco niżej znalazło się Path of Exile 2, które nadal jest we wczesnym dostępie oraz - ponownie darmowy - hero shooter Marvel Rivals.

Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że Grand Theft Auto V nadal przyciąga prawie 200 tysięcy osób, a gra debiutowała w 2013 roku. Wszystko za sprawą rozbudowanego trybu online. Z gier AAA skupiających się na rozgrywce lokalnej najlepiej wypada zeszłoroczny Baldur's Gate 3. Pewnym zawodem może być długo wyczekiwany S.T.A.L.K.E.R. 2, który mimo premiery we wrześniu przyciąga tylko ok. 60 tysięcy graczy.

Oczywiście to tylko kwestia czasu, aż Steam zanotuje kolejny rekord. Konkurencyjny platformy pokroju EPIC Games Store, GOG, EA App (dawny Origin) czy Battle.net radzą sobie dużo gorzej, nawet mimo posiadania hitowych tytułów. A coraz więcej wydawców decyduje się na udostępnianie swoich gier u Valve.

Źródło zdjęć: SteamDB, Shutterstock / asimiro PT

Źródło zdjęć: SteamDB, Shutterstock / asimiro PT

Źródło tekstu: oprac. własne