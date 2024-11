Był głosem Venoma w Spider-Man 2. Zmarł legendarny aktor

Tony Todd, legendarny aktor, znany z filmu Candyman oraz wielu gier wideo, w tym Spider-Man 2, Half-Life: Alyx i Indiana Jones - zmarł. Ikona horroru miała 69 lat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Znany nie tylko z filmów i horroru

Tony Todd zmarł w wieku 69 lat. Aktor ten miał długą i barwną karierę, która sięga jeszcze lat 80. i takich klasyków, jak "Pluton" Olivera Stone'a, czy serialu "Star Trek: The Next Generation". Największą sławę przyniosła mu jednak tytułowa rola w horrorze Sama Raimiego "Candyman" z 1992 r., a później m.in. pojawił się w serii filmów Oszukać przeznaczenie.

Aktor nie był znany jednak tylko z srebrnego ekranu - często pojawiał się także w grach wideo. Choćby w 2023 r. wystąpił w roli Venoma w grze Spider-Man 2 od Insomniac, wydanej na PS5. Wcześniej pojawił się także w Half-Life 2: Episode Two i Half-Life: Alyx, polskim Layers of Fear 2 czy Call of Duty: Black Ops 2.

Branża gier i filmowa jest wstrząśnięta. Insomniac Games, twórcy Spider-Mana napisali komunikat:

"Jesteśmy zasmuceni odejściem naszego przyjaciela Tony'ego Todda. Wniósł bardzo wiele radości naszemu studiu w trakcie tworzenia Marvel's Spider-Man 2 oraz wielu fanom na całym świecie. Jego głos i prezencja aktorska są nie do podrobienia. Jesteśmy Venomem... na zawsze."

Todd miał na swoim koncie jeszcze jedną dużą rolę - mianowicie wystąpi również w grze Indiana Jones and the Great Circle, która ukaże się na PC i Xbox Series X/S 9 grudnia 2024 r.

Zobacz: Recenzja Marvel’s Spider-Man 2. Powrót w wielkim stylu

Zobacz: Steven Spielberg uwielbia grać, ale ma jedno zastrzeżenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Carla van Wagoner / Shutterstock.com

Źródło tekstu: IGN, opracowanie własne