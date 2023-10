Recenzja Marvel’s Spider-Man 2. Powrót w wielkim stylu

Marvel’s Spider-Man 2 to kontynuacja rewelacyjnej gry Insomniac Games. Tym razem gracze otrzymali możliwość zagrania aż dwoma Pająkami i już teraz mogę zdradzić, że wyszło to rewelacyjnie.

Są gry słabe, przeciętne, dobre i wybitne. Są też gry, które sprzedają konsole. Polityka PlayStation, która polega na tworzeniu tytułów na wyłączność może się podobać lub nie, ale jedno trzeba Japończykom oraz Insomniac Games oddać – potrafią tworzyć produkcje, dla których warto kupić PS5. Taką grą bez wątpienia jest Marvel’s Spider-Man 2 i piszę to po spędzeniu w niej kilkudziesięciu godzin i ukończeniu głównej fabuły oraz większości zadań pobocznych. To gra, w którą chcesz zagrać.

Spider-Man 2, czyli dwa Pająki

Spider-Man 2 to tak naprawdę kontynuacja dwóch gier, czyli pierwszej odsłony gry, w której głównie sterowaliśmy poczynaniami Petera Parkera oraz samodzielnego dodatku, bo tak chyba należałoby go określić, gdzie głównym bohaterem był Miles Morales. To otworzyło twórcom drzwi do nowych możliwości i tym razem fabuła kręci się wokół dwóch Spider-Manów. Od razu uprzedzam, że nie ma tutaj trybu kooperacji, gdzie jeden gracz jest Parkerem, a drugi Moralesem. To w pełni produkcja single-player. Pomimo tego podział na dwóch bohaterów się sprawdza.

W teorii sami decydujemy, jakim Spider-Manem chcemy w danym momencie sterować. Możemy niemal w dowolnym momencie przełączać się między Peterem Parkerem i Milesem Moralesem. Niemal, bo w praktyce jest to jednak mocno ograniczone. Główna fabuła jest pocięta w taki sposób, że część misji musimy wykonać jednym, a część drugim herosem. Podobnie ma się to w przypadku misji pobocznych, rozsianych po całej mapie. Niektóre są dostępne dla jednego Pająka, a inne dla drugiego. Czy to wada? Absolutnie nie. Powiedziałbym wręcz, że to zaleta.

Taki podział podoba mi się z dwóch powodów. Po pierwsze, bo każdym ze Spider-Manów gra się trochę inaczej. Podstawy są takie same, ale mają oni trochę inne skille. Insomniac Games oferuje nam aż trzy drzewka rozwoju bohaterów. Osobne ma Peter Parker, osobne Miles Morales, a trzecie jest wspólne. Tylko od nas zależy, które umiejętności chcemy w danym momencie rozwijać, przy czym nie zalecam skupianie się w całości na jednym Pająku, bo misje rozgrywane tym drugim mogą okazać się zbyt wymagające. Nie będę ukrywał, że sam początkowo więcej uwagi przeznaczałem Peterowi, ale wynikało to tylko z większej sympatii, która spowodowana jest zwykłym sentymentem. Ostatecznie, po robieniu także misji pobocznych, każdego z nich rozwiniemy do maksimum, więc nie ma co się tym przesadnie przejmować.

Drugi powód, dla którego podoba mi się granie dwoma Spider-Manami jest związany z fabułą. Dzięki takiemu zbiegowi historię poznajemy z perspektywy dwóch herosów, którzy niby kierują się tym samym, czyli ratowaniem miasta i cywilów, a jednak mają swoje własne, inne motywacje. Każdy z nich zmaga się z innymi problemami i rozterkami. Obaj muszą pokonać swojej wewnętrzne demony i na przestrzeni całej historii mocno sobie w tym pomagają. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że tego drugiego Pająka, którym akurat nie sterujemy, możemy spotkać na ulicach Nowego Jorku, np. w trakcie walki z bandziorami.

Jest mrocznie, jest poważnie, jest świetnie

Pierwszy Spider-Man i Spider-Man: Miles Morales miały dobrą fabułę. Były to historie mocno komiksowe, a jednocześnie ciekawe. Może nie określiłbym ich mianem majstersztyków, ale trzymały odpowiednio wysoki poziom. Jednak druga odsłona stawia poprzeczkę jeszcze wyżej. W mojej ocenie historia w Marvel’s Spider-Man 2 jest jedną z największych zalet tej gry. Duża w tym zasługa głównych antagonistów, których mamy tutaj dwóch. Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem, bo już zapowiedzi i trailery jasno mówiły, że w tej odsłonie zmierzymy się z dwoma złoczyńcami, którzy komiksowo należą do absolutnej czołówki przeciwników Spider-Mana, także pod kątem zagrożenia. Mowa oczywiście o Kravenie oraz Venomie.



Już sam wybór przeciwników dla dwóch Spider-Manów mocno determinuję ton całej historii. Dwie wcześniejsze odsłony miały swoje mroczniejsze elementy, ale jednak były dużo lżejsze. Tutaj jest ciemno, jest momentami strasznie, a czasami też brutalnie. To opowieść dużo poważniejsza i traktuję to jako zaletę. Zarówno Kraven, jak i Venom przerażają i czuć, że są dla naszych bohaterów jednym z największych wyzwań, z jakimi przyszło im się zmierzyć i w tak też rzeczywiście jest. Nie chcę zbyt wiele zdradzać, ale w trakcie rozgrywki Peter i Miles przechodzą trudne chwile, są momentami mocno poturbowani, bywają załamani, a czasami wręcz ocierają się o ostateczność, jaką jest śmierć.

W historii ważną rolę odgrywają też postacie poboczne, w tym MJ, Harry Osborne (jego powrót nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem po zakończeniu pierwszej części), Ganke czy mama Milesa Moralesa. Podoba mi się też to, że niemal od razu jesteśmy wrzucani w wir walki. Już pierwsza misja wiąże się z pojedynkiem z jednym ze znanych przeciwników Pająka, który potem rzutuje na część dalszej historii. Później intensywność trochę spada, ale szybko zyskuje ma tempie i w trakcie rozgrywki czeka nas dużo trudnych potyczek. Zresztą walki z bossami są absolutnie rewelacyjne. Czeka Was naprawdę kilka zaskoczeń i wymagających bitew, które zapamiętacie na długo. Insomniac Games przygotowało sporo niespodzianek dla fanów Spider-Mana.

Niezwykle przyjemny gameplay

Pod względem samej rozgrywki Marvel’s Spider-Man 2 nie wprowadza żadnej rewolucji. Fani dwóch poprzednich części będą czuli się jak u siebie. Nadal system poruszania się po mapie jest jednym z najlepszych w historii gier. Bujanie się na sieci, skakanie po budynkach i odbijanie się od latarni daje mnóstwo satysfakcji. To chyba jedyna gra, w której nie czuję potrzeby korzystania z systemu szybkiej podróży i nawet dłuższe dystanse wolę pokonać samodzielnie, bez korzystania ze skrótów.

Natomiast jedna rzecz się zmieniła. Nasi bohaterowie zyskali możliwość szybowania. Każdym z nich możemy w dowolnym momencie rozwinąć zaszyte w kostiumie skrzydła, aby szybciej pokonać daną odległość. Działa to świetnie. Oczywiście nie da się lecieć w nieskończoność, bo to jednak szybowanie i z czasem tracimy prędkość, ale wystarczy przez chwilę pikować w dół, aby odzyskać impet i ponownie wznieść się wyżej w przestworza. Przy okazji wprowadzono też tunele powietrzne, które rozsiane są po całym Nowym Jorku. Dzięki nim przez moment możemy jeszcze szybciej pokonać dany odcinek. Dodatkowym urozmaiceniem są miejsca, w których wentylacja budynku może wznieść nas wyżej i tym samym ułatwić szybowanie. Działa to naprawdę dobrze i pozwala jeszcze sprawniej poruszać się po mieście.

A jeśli już przy samym Nowym Jorku jesteśmy, to warto podkreślić, że mapa gry została znacząco powiększona. Doszły kolejne rejony miasta, które jako Spider-Man możemy odwiedzać i wykonywać w nich zadania. Szkoda tylko, że twórcy stworzyli sztuczne bariery, których nie da się przekroczyć. Nadal część terenów, które widać na mapie, nie jest dla nas dostępna. Przy zbliżeniu się do granicy pojawia się komunikat o opuszczaniu grywalnego terenu i jesteśmy automatycznie zawracani. Nie ma tam żadnych fizycznych barier, więc wypada to nienaturalnie.

Jeśli zaś chodzi o umiejętności naszych bohaterów, to oprócz szybowania trochę ich przybyło. Kontynuacje gier zawsze mają ten problem, że niejako wymuszają na nas uczenia się rzeczy, które bohater potrafił we wcześniejszej części. Tutaj po części też tak jest, ale niektóre umiejętności naszych herosów zostały i nie musimy poznawać ich na nowo. Jest też sporo nowych i np. Peter Parker zyskał charakterystyczne, mechaniczne ramiona na plecach, znane ze stroju Iron Spider-Man, który pojawił się między innymi w filmach z Tomem Hollandem. Te potrafią zadać duże obrażenia przeciwnikom, porazić ich prądem czy wyrzucić w powietrze. W trakcie walk są szalenie przydatne i bez nich wiele potyczek byłoby dużo trudniejszych. Miles też zyskał nowe moce, ale te są częściowo związane z fabułą, więc nie chcę za wiele zdradzać. Sami przekonacie się, co potrafi młody Morales. Do tego dochodzą jeszcze gadżety, więc w trakcie intensywnych walk musimy łączyć ze sobą ciosy, uniki, umiejętności i właśnie technologie.

Warto jeszcze wspomnieć o misjach pobocznych. Te w gruncie rzeczy wyglądają podobnie, jak w poprzednich częściach. Po mapie Nowego Jorku rozsianych jest wiele znajdziek i punktów, w których musimy zniszczyć jakieś bazy czy rozwiązać proste zagadki. Często prowadzą one ostatecznie do potyczki z innym, mniejszym antagonistą. Pozwalają też na zdobywanie punktów lub części, za które możemy rozwijać gadżety, kupować nowe ubranka czy rozwijać strój, bo ten też ulepszamy. Nie jest to specjalnie skomplikowany mechanizm, po sprowadza się w gruncie rzeczy do stopniowego zwiększania zadawanych obrażeń czy punktów życia. Kilka razy w drzewku musimy wybrać jedną z dwóch opcji, więc można mówić nawet o czymś w rodzaju prostych buildów. Nie brakuje też standardowych przestępstw w okolicy, przy których najczęściej musimy rozwalić bandę złoczyńców lub ruszyć w pościg za samochodem.

Podsumowanie

Czy Marvel’s Spider-Man 2 to gra, dla której warto kupić PlayStation 5? Z jednej strony mój wewnętrzny sknera uważa, że kupowanie konsoli dla jednego tytułu nie ma sensu. Z drugiej uważam, że jest to produkcja po prostu rewelacyjna, przy której bawiłem się jak nigdy. To taki konflikt między sercem a rozumem. Pierwsze odpowiedziałoby na to pytanie „tak”, a drugie mówi jednak „nie”, ale tylko z powodu rozsądku, a nie jakości samej gry. Jestem jednak przekonany, że Spider-Man 2 jest grą, dla której wiele osób zdecyduje się na zakup PS5 i nie będą zawiedzeni. Poza tym czeka na nich wiele innych, świetnych gier, jak chociażby God of War: Ragnarok, który dostał ode mnie 10/10.



Wróćmy jednak do Petera Parkera i Milesa Moralesa. Przyjaźni Spider-Mani z sąsiedztw wrócili i zrobili to w wielkim stylu. Marvel’s Spider-Man 2 to gra bardzo podobna do wcześniejszych odsłon, ale to akurat zaleta. Znowu potwierdza się powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Tutaj nie było miejsca na rewolucję. Insomniac Games miało za zadanie stworzyć grę po prostu lepszą, z nowymi mechanikami i możliwościami i to właśnie nam dają. Jest sporo świeżości, a jednak czuć, że to ta sama seria, w którą tak dobrze grało się poprzednimi razami. Jest lepiej, więcej, intensywniej, poważniej i mroczniej i to największa zaleta tej gry.

A co z wadami, bo przecież jakieś muszą być? Nie ma ich wiele. O sztucznych barierach już wspominałem. Niektóre zadania poboczne bywają po czasie nużące i wymagają lekkiego grindu, jeśli chcemy wszystko ukończyć na 100 proc. Jeśli chodzi o błędy, to trafiły mi się dwa i to niewielkie. Raz nie chciała mi się odpalić misja poboczna i wystarczyło ponownie załadować grę, a innym razem przez dosłownie 2-3 sekundy obserwowałem rozgrywkę spod mapy, bo kamera lekko zwariowała. Zresztą praca kamery momentami bywa problematyczna, ale też nie jest to jakoś szczególnie nagminne i przeszkadzające. Poza tym twórcy obiecali patch, który w dniu premiery naprawi część błędów, a już teraz jest naprawdę dobrze.

Nie wspominałem jeszcze o oprawie audiowizualnej, bo uważam ten aspekt za mniej ważny. Natomiast jest naprawdę dobrze. Gra może się podobać. Nie jest to z pewnością najładniejsza gra świata, ale trudno też do czegoś się przyczepić. Z kolei pod względem dźwiękowym jest świetnie. Polski dubbing jest rewelacyjny. Dobrą robotę robi też muzyka, która doskonale podkreśla ton całej historii. Przez większość czasu jest lekko i przyjemnie, a gdy trzeba z głośników lub słuchawek wydobywają się poważniejsze i mroczniejsze nuty.

Marvel’s Spider-Man 2 to gra, w którą po prostu musisz zagrać. Jeśli pokochałeś wcześniejsze części, to w tej również się zakochasz. Insomniac Games i PlayStation dają nam kolejną grę, na którą warto było czekać, i dla której warto mieć PlayStation 5. Przejście głównej kampanii i większości misji pobocznych zajęło mi 28 godzin.

Ocena: 9/10

Zalety:

dwóch Spider-Manów

świetna, dojrzalsza i mroczniejsza fabuła

rewelacyjne walki z bossami

dwaj główni antagoniści

większe miasto i nowe sposoby poruszania się po nim

mnóstwo zabawy, także w misjach pobocznych

dobra oprawa audiowizualna

sporo niespodzianek, o których nie mogę powiedzieć

Wady:

sztuczne bariery wokół miasta

niektóre zadania poboczne mogą być nużące

Grę Marvel's Spider-Man 2 otrzymaliśmy za darmo od PlayStation Polska.

