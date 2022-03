Netflix zdrożeje dla wielu Polaków. Idzie nowa opłata

Netflix szykuje bata na wszystkich tych, którzy współdzielą konto z innymi osobami. Chcesz nadal to robić? Będziesz musiał zapłacić.

Netflix co jakiś czas zmienia podejście do współdzielenia kont. Od początku serwisowi to się nie podobało, ale początkowo nic z tym nie robił. Od jakiegoś czasu podejmowane są jednak kolejne działania, które mają do tego zniechęcić. Najnowszy pomysł może być bardzo skutecznym batem.

Chcesz współdzielić konto Netflix? To zapłać!

Netflix wpadł na nowy pomysł, który ma zniechęcić wszystkich tych, którzy współdzielą konto. A jeśli nadal będą chcieli to robić, to serwis streamingowy zamierza na tym zarabiać. Dlatego wprowadza testowo, na razie tylko w trzech krajach, nowy program współdzielenia kont.

W tym momencie mieszkańcy Chile, Kostaryki i Peru mogą dodać dodatkowego użytkownika do swojego konta Netlix i serwis nie będzie miał nic przeciwko. Rzecz w tym, że taka opcja jest dodatkowo płatna. Cena za każdą dodatkową osobę to 2,99 dolara, 2380 chilijskiego peso lub 7,9 sola peruwiańskiego. W zależności od waluty po przeliczeniu to od 9 do niecałych 13 zł.

Na razie to tylko program testowy, ale jeśli okaże się sukcesem, to niemal możemy być pewni, że zostanie wprowadzony na całym świecie. Nadal będzie to opcja opłacalna. Lepiej płacić 12 zł za dodatkową osobę niż co najmniej 29 zł za nowe konto z najtańszym pakietem. Jednak wątpię, aby nowym pomysł Netflixa spodobał się użytkownikom.

Źródło zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech