Ten serial Netflixa stanie się naszą nową obsesją? Dziś premiera

Miniserial "Na gorącym uczynku" ("Caught"/"Atrapados") według powieści Harlana Cobena właśnie dziś pojawił się na Netflixie. To produkcja, licząca 6 pełnych napięcia odcinków i to w kraju, w którym Harlan Coben jeszcze nie miał serialu, czyli Argentynie. To pierwszy argentyński serial na podstawie twórczości pisarza, drugi hiszpańskojęzyczny - po świetnie przyjętym "Niewinnym". Czy ta produkcja, tak jak i pozostałe seriale na bazie poczytnych thrillerów przyciągnie tłumy przed ekrany telewizorów?