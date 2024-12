Inea ma nowy kanał TV w ofercie

Abonenci telewizji Hiway w sieci Inea mogą cieszyć się nowym kanałem ViDoc TV, który jest połączeniem filmów, seriali fabularnych i dokumentalnych, a także treści rozrywkowych. Kanał jest dostępny na pozycji 264 i oferuje szeroką gamę programów skierowanych do różnych grup wiekowych i zainteresowań.

Klasyka i współczesne hity

ViDoc TV jako jedyny kanał w Polsce emituje nowe premierowe odcinki kultowej "Mody na Sukces". Dodatkowo, widzowie mają okazję przypomnieć sobie współczesne kontynuacje takich czeskich klasyków, jak "Szpital na Peryferiach" czy "Karetka". Fanów latynoskich telenowel ucieszą "Esmeralda", "Triumf Miłości" oraz "Brzydula" – serial, który doczekał się największej liczby adaptacji na całym świecie, od wersji amerykańskich po polskie.

Na życzenie widzów ViDoc TV przypomina również takie kultowe pozycje, jak "Bonanza" oraz "Niewolnica Isaura".

Oferta dla młodszych widzów

Młodsza widownia znajdzie w ramówce premierowe hity Netfliksa, w tym takie seriale, jak "Influencerka", "Queen of Flow" czy "Dzieci Diuny". Amatorzy kryminałów noir mogą z kolei śledzić takie produkcje, jak "Labirynt", "In the Shadows" oraz "Z Archiwum X".

Dla miłośników ekstremalnych wyzwań ViDoc TV przygotowało unikalny serial "Everest", kręcony na wysokości ponad 5 tysięcy metrów w Himalajach, który odkrywa tajemnice wspinaczki górskiej.

Premiera "NOTORIUS – (NIE)Sławni"

Od 6 grudnia 2024 roku ViDoc TV emituje premierowy serial dokumentalny "NOTORIUS – (NIE)Sławni". Wciągająca, 10-odcinkowa seria przedstawia historie niesławnych oszustów i przestępców z historii Ameryki. Program pozwala widzom zajrzeć w pokręcone umysły kryminalistów, którzy wzbudzili zainteresowanie zarówno mediów, jak i opinii publicznej.

Oryginalne produkcje i rozrywka

ViDoc TV oferuje również szeroki wachlarz własnych produkcji, takich jak relacje z ostatniego festiwalu w Cannes czy dokumenty ukazujące kariery i upadki gwiazd sportu, filmu i show-biznesu. W nocnych pasmach znajdą się programy komediowe oraz autorskie kabarety, takie jak "Kabaret bez Granic".

