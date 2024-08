Disney+ zaczął zarabiać i szaleje. Zmiany nie każdemu się spodobają

Disney+ radzi sobie coraz lepiej na rynku. W związku z tym, że zaczął coraz lepiej zarabiać, chce jeszcze większy kawałek tortu. Kolejne zmiany, zapewnią dodatkowe przychody. Jednak nie każdemu się one spodobają.

Rynek streamingowy okazał się bardzo wymagającym rynkiem, na którym chyba tylko Netflix radzi sobie bez zarzutu. Ale i dla platformy Disney najwyraźniej nadeszły lepsze czasy. Z najnowszych raportów finansowych platformy Disney+ jasno wynika, że zaczęła ona całkiem dobrze sobie radzić na rynku. Po raz pierwszy gigant streamingowy nie zanotował straty w usługach Disney+, Hulu oraz ESPN. I wszystko wskazuje, że to dopiero początek dobrej passy. Decyzja o zakazie współdzielenia haseł, sprawi, że platforma zarobi jeszcze więcej.

Zobacz: Najstraszniejszy serial w historii Disneya. Gratka dla fanów horrorów

Przez ostatnie lata, Disney+ właściwie tylko tracił pieniądze, a niewiele zarabiał. Próbował reperować swoją sytuację finansową podnosząc opłaty na całym świecie. Jak widać, przyniosło to oczekiwane skutki, bowiem segment finansowy przyniósł w ostatnim kwartale 47 milionów dolarów zysku. I zysk ten będzie tylko rósł, bowiem, idąc za przykładem Netflixa, już od września 2024 roku platforma ma zakazać dzielenia kont przez użytkowników, którzy nie mieszkają w jednym gospodarstwie. Do tej pory rozwiązanie to testowano w kilku krajach, ale decyzja zapadła - będzie to wprowadzone na masową skalę. Głównie chodzi o największy rynek dla Disney'a - rynek amerykański. Patrząc na Netflixa, taka strategia bardzo się opłaciła, a przychody wzrosły.

Co prawda, jest tylko jedno "ale". Disney nie ma aż tak dobrze ugruntowanej pozycji jak jego konkurent i istnieje małe ryzyko, że abonenci zaczną porzucać platformę. Co do Polski, nie wiadomo kiedy dokładnie zostaną wdrożone planowane zmiany. Pierwsza będzie Ameryka. Kolejne tygodnie z pewnością przyniosą kolejne szczegółowe informacje.

Zobacz: Polska produkcja trafi na Disney+. To murowany hit

Zobacz: Najbardziej wyczekiwany serial dostępny już w czerwcu na Disney+

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: macrumors.com