Disney zabrania współdzielenia kont. Jest nowy regulamin

Disney+ od jakiegoś czasu zapowiadał, że — tak samo, jak Netflix — zamierza walczyć ze współdzieleniem kont. Obietnica została spełniona, chociaż na razie na jego siostrzanej platformie o nazwie Hulu.

Disney zabrania współdzielenia kont

W nowym regulaminie pojawił się zapis, według którego nie można już dzielić się nazwą użytkownika, hasłem i innymi informacjami z osobami spoza naszego gospodarstwa domowego. Poza tym platforma Myszki Miki zastrzegła sobie w umowie możliwość analizowania kont, aby sprawdzać, czy użytkownicy przestrzegają zasad.

Jeśli takie naruszenie zostanie wykryte, to użytkownik może stracić dostęp do swojego konta. Zmiana wchodzi w życie już 14 marca. Wszyscy użytkownicy Hulu zostali o niej poinformowani. Czy to samo stanie się na Disney+?

Prawdopodobnie tak, bo takie były zapowiedzi Boba Igera, który stoi na czele firmy. Hulu to zapewne tylko początek większych zmian i podobne ograniczenia pojawią się w serwisie dostępnym także w Polsce (Hulu nie jest u nas oficjalnie dostępne).

Chociaż wiele osób narzekało na podobne kroki Netflixa, to ostatecznie wyszły one serwisowi na dobre. W ostatnich miesiącach zyskał on kilkanaście milionów nowych użytkowników. Dla konkurencji jest to jasny sygnał, że mogą iść w ich ślady.

