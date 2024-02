Nie instaluj tej wersji Palworld. To proszenie się o kłopoty

Palworld to gra, która w ostatnich dniach szturmem podbiła komputery. Nie tylko świetnie sprzedaje się na Steamie, ale też mnóstwo osób gra w nią za pośrednictwem Xbox Game Pass. Łączna liczba graczy dobiła już do poziomu 19 mln. Tak wysoką popularność postanowili wykorzystać oszuści.

Twórcy gry poinformowali, że w Sklepie Play na Androida oraz App Store na iOS pojawiły się fałszywe wersje ich produkcji. Te dostępne są zarówno pod nazwą Palworld, jak i japońskim odpowiedniku w postaci "パルワールド". Obie nie są w żaden sposób powiązane z oryginalnym produktem. O sprawie zostali już poinformowani Google oraz Apple.

[Warning]

There is no Palworld application for phones. Apps using names and product images such as "パルワールド" and "Palworld" are appearing on the AppStore and Google Play, but they are not affiliated with our company in any way.



We have reported this issue to Apple, which…