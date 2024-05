Najbardziej wyczekiwany serial dostępny już w czerwcu na Disney+

Już w czerwcu, na platformie Disney+ będzie można obejrzeć "Gwiezdne wojny: Akolita". Czy serial spełni oczekiwania fanów sagi Gwiezdnych wojen?

Fani Gwiezdnych wojen mają powody do radości. Premiera serialu "Gwiezdne wojny: Akolita" odbędzie się już 5 czerwca na platformie Disney+. Produkcja, która przedstawia narodziny Ciemnej Strony Mocy w galaktycznej przestrzeni, którą wykreował George Lucas, to coś na co, z całą pewnością, warto czekać.

No one is safe from the truth.



The two-episode premiere of @OfficialAcolyte, a Star Wars Original series, arrives June 4 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cStoPS8oLr — Star Wars (@starwars) May 4, 2024

"Gwiezdne wojny: Akolita" zadebiutują na Disney+ 5 czerwca. Widzowie ze Stanów Zjednoczonych będą mogli obejrzeć premierę dzień wcześniej. Zostaną wyemitowane dwa odcinki, a każdy kolejny będzie dostępny co tydzień. Pojedynczy odcinek będzie trwał ok. 30 minut, co ucieszy wszystkich tych, którzy wysoko cenią sobie krótkie formaty.

Oczekuje się, że produkcja ta zaspokoi gusta fanów filmów z serii Star Wars oraz miłośników Marvela.

Sam zwiastun, już dostatecznie rozbudza wyobraźnię fanów i stanowi zapowiedź tajemniczych wydarzeń, które mają szansę uczynić produkcję niekwestionowanym hitem.

Śledztwo w sprawie szokującej zbrodni postawi szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) w niebezpiecznej sytuacji. Będzie on zmuszony stanąć do walki z niebezpieczną wojowniczką z przeszłości (Amanda Stenberg). I wówczas podzieją się rzeczy niemożliwe, a złowrogie siły sprawią, że nie wszystko będzie tym, czym się wydaje.

Owiana tajemnicą jest pozostała obsada serialu, co dodatkowo podsyca atmosferę oczekiwania. Czy krążące w sieci spekulacje się potwierdzą? Czy serial spełni oczekiwania?

O wszystkim przekonamy się już w przyszłym tygodniu.

