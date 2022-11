Epic Games Store w tym tygodniu straszy. Dwie gry za darmo

Epic Games Store udostępnia kolejne gry do pobrania za darmo. W tym tygodniu przedsiębiorstwo zdecydowało się trochę postraszyć graczy w znanym horrorze.

Jak co czwartek, Epic Games Store rozdaje kolejne darmowe gry. W zeszłym tygodniu właściciele platformy uraczyli nas przygodową grą rekreacyjną Alba - A Wildlife Adventure, w której można zwiedzać śródziemnomorską wyspę a podczas podróży napotkać wiele zwierząt do sfotografowania. Drugą grą było Shadow Tactics: Blades of the Shogun, czyli taktyczna skradanka z izometrycznym widokiem, osadzona w Japonii w okresie Edo.

Evil Dead i Dark Deity za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu Epic trochę postraszy graczy w Evil Dead: The Game, produkcji inspirowanej serią filmów pod tytułem "Martwe Zło". Tytuł jest kooperacyjną grą akcji z dużą dawką horroru, w którym musimy wcieli się w grupę przyjaciół i odnaleźć sposób na zamknięcie wyrwy między światami.

Drugą darmową grą w tym tygodniu jest Dark Deity opowiadające historię ze świata Terrazael. W tej grze pokierujesz losami drużyny śmiałków, których zadaniem jest przetrwanie w świecie bez nadziei. Rozgrywka łączy w sobie elementy przygodowe, fabularne i strategiczne.

Gry można odebrać już teraz i jak zawsze, można to zrobić do następnego czwartku do godziny 17.

