W grach nie tylko skill jest ważny. Nie zapomnij o tej rzeczy

Spędzasz dużo czasu przy komputerze? To bardzo duże obciążenie dla twoich pleców, jeśli nie używasz wygodnego siedzenia. Genesis właśnie wypuściło kolejną linię foteli dla graczy, które doskonale nadadzą się również dla osób, które z grami nie mają nic w spólnego.

Fotele dla graczy to przede wszystkim duże, opoduszkowane siedziska w jaskrawych kolorach. Nie każdy lubuje się w tak ekstrawaganckich kształtach i barwach. Genesis właśnie wypuściło nową linię foteli, które powinny trafić w gusta właśnie takich osób. Astat 200 i Astat 700 to modele, które doskonale nadadzą się do gry i pracy właśnie teraz - w ciepłe, letnie dni.

Genesis Astat 200 i Astat 700 to fotele, które każdy użytkownik będzie w stanie dopasować do swoich potrzeb. Wyróżnia je elastyczna konstrukcja oparcia w formie ośmiożebrowego szkieletu z trzema stopniami położenia. Rozwiązanie to ma zapewnić odpowiednie wsparcie odcinka lędźwiowego podczas długich sesji gamingowych, lecz nada się również jako wygodny fotel do pracy zdalnej. Co ważne, fotel pokryty jest przewiewną, siatkowaną tkaniną, która pozwoli oddychać plecom. Jest to szczególnie ważne, gdyż temperatury na zewnątrz robią się coraz wyższe. Wysokość foteli ustalić można za pomocą podnośnika o nośności do 120 kg. Poruszanie się na nich ułatwią duże kółka o średnicy 60 mm.

Genesis Astat 200 - do gier i do biura

Genesis Astat 200 jest bardziej podstawowym z tych dwóch modeli. Jego oparcie jest poryte wcześniej wspomnianą, przewiewną tkaniną, lecz siedzisko już siedzisko jest już piankowe. Jest to też bardziej "casualowy" model, który doskonale sprawdzi się w przestrzeni biurowej. Dostępny będzie w klasycznym czarnym kolorze oraz świeższej czarno-czerwonej. Cena fotela została ustalona na 799 złotych.

Specyfikacja techniczna fotela Genesis Astat 200:

Podnośnik gazowy: Class-4

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Materiał: tkanina siatkowa

Zagłówek: tak

Regulacja zagłówka: tak

Regulacja odcinka lędźwiowego: tak

Podłokietniki: regulowane / 3D

Mechanizm oparcia: odchylenie

Regulacja głębokości siedziska: nie

Wysokość fotela: 120 - 130 cm

Wysokość oparcia (bez zagłówka): 58 cm

Szerokość oparcia: 47,5 cm

Szerokość siedziska: 48 cm

Głębokość siedziska: 49 cm

Wysokość siedziska: 48 – 58 cm

Wysokość podłokietników: 27,5 – 34,5 cm

Wysokość zagłówka: 7,5 – 14,5 cm

Wymiar kółek: 60 mm

Genesis Astat 700 - tylko dla najbardziej wymagających

Genesis Astat 700 to fotel dla nieco bardziej wymagających graczy. Został on w całości pokryty tkaniną siatkową. Pozwala on na pełną regulację głębokości siedziska, oferując jednocześnie dostosowanie jego długości do wzrostu użytkownika. Co więcej, mechanizm regulacji kąta nachylenia oparcia umożliwia swobodne odchylenie oraz jego blokadę w dowolnej pozycji. Ostatnią cechą charakterystyczną tego modelu jest aluminiowa, pięcioramienna podstawa w kolorze czarnym, która dodaje fotelowi mocnego, gamingowego charakteru zwłaszcza w czerwonej wersji kolorystycznej. W przypadku Genesis Astat 700 premierowa cena będzie wynosić 999 złotych.

Specyfikacja techniczna fotela Genesis Astat 700:

Podnośnik gazowy: Class-4

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Materiał: tkanina siatkowa

Zagłówek: tak

Regulacja zagłówka: tak

Regulacja odcinka lędźwiowego: tak

Podłokietniki: regulowane / 3D

Mechanizm oparcia: odchylenie z blokadą

Regulacja głębokości siedziska: tak

Wysokość fotela: 114 - 127 cm

Wysokość oparcia (bez zagłówka): 58 cm

Szerokość oparcia: 47,5 cm

Szerokość siedziska: 49,5 cm

Głębokość siedziska: 50 – 52 cm

Wysokość siedziska: 44,5 – 51,5 cm

Wysokość podłokietników: 27,5 – 34,5 cm

Wysokość zagłówka: 7,5 – 14,5 cm

Wymiar kółek: 60 mm

Oficjalna data premiery rynkowej została zaplanowana na 15 lipca b.r. Jednak dla tych bardziej niecierpliwych producent zapowiedział przedsprzedaż, która startuje już od 1 lipca.

Zobacz: Jeden z największych hitów z PlayStation trafi niedługo na PC

Zobacz: PlayStation 5 dominuje, ale statystycznie to xboksowcy więcej grzeszą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock/Genesis

Źródło tekstu: Genesis