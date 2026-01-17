Zbudował komputer za mniej niż 1500 zł. Cyberpunk śmiga mu w 60 FPS
Każdemu doskwiera kryzys RAM-u w dobie boomu AI. Jednak jak się okazuje, budżetowy PC za niecałe 1500 zł może więcej niż myślisz.
Architektura Haswell wciąż w grze
W dobie szalejących cen pamięci RAM napędzanych sztuczną inteligencją, jeden z użytkowników YouTube pokazał, że gaming wcale nie musi kosztować fortuny. RandomGaminginHD zbudował komputer oparty na 12-letnim Intel Core i7-4790K z 2014 roku, który uruchomił Cyberpunk 2077 w płynnych 60 klatkach na sekundę – i to za mniej niż 1200 złotych!
Kluczem do sukcesu okazała się legenda z 2014 roku: Intel Core i7-4790K – czterordzeniowy procesor z architekturą Haswell, który mimo swoich 12 lat na karku potrafi sprostać współczesnym grom AAA. Procesor podkręcony do 4,6 GHz pracował w tandemie z:
- RTX 2060 Super
- 32 GB pamięci DDR3 1866 MHz
- Płyta główna Asus Z97
Podczas gdy 8 GB DDR5 4800MT/s kosztuje dziś około 150-180 zł, RandomGaminginHD kupił aż 32 GB DDR3 za równowartość 160 zł (ok. 40 dolarów amerykańskich). To prawie czterokrotnie więcej pamięci za te same pieniądze.
8 współczesnych gier – pełna lista wydajności
YouTuber przetestował zestaw w ośmiu wymagających tytułach (1080p, ustawienia średnie/wysokie, z Deep Learning Anti-Aliasing):
|Gra
|Średnie FPS
|dolne 1% FPS
|Ustawienia
|Cyberpunk 2077
|59,8
|35,4
|wysokie, poziom tekstur - wysoki
|Kingdom Come Deliverance 2
|72,2
|43,4
|wysokie, SMAA 2TX
|Red Dead Redemption 2
|72,3
|51,7
|tekstury Ultra, detale średnie
|Baldur's Gate 3
|57,9
|31,7
|wysokie + DLAA
|Battlefield 6
|69,7
|46,2
|średnie + DLAA
|Counter-Strike 2
|117,9
|50,4
|wysokie, 4x MSAA
|Fortnite
|115,2
|41
|średnie, TAA
|GTA V Enhanced
|69,6
|50
|bardzo wysokie, RT + DLAA
Ile kosztuje cały zestaw? To zaskakujące, bo mniej niż obecnie 64 gigabajty pamięci DDR5.
Kompletny zestaw z używanymi częściami RandomGaminginHD udało się złożyć za około 1300-1500 zł (wg średniego kursu NBP z 17.01.2025):
- Intel i7-4790K (używany – ok. 290 zł)
- RTX 2060 Super 8GB (używana – ok. 545 zł)
- 32 GB DDR3 (4x 8GB – ok. 160 zł)
- Płyta Z97: (tutaj nie padła konkretna kwota -> szacunkowo ok. 180-220 zł)
- SSD, obudowa, zasilacz: (też nie padła konkretna kwota -> szacunkowo ok. 200-300 zł)
To mniej, niż kosztuje dziś wyłącznie zestaw 32 GB DDR5 (ponad 2100 zł)!
W czasach, gdy RAM jest droższy niż całe PlayStation 5, a GeForce RTX 5000 kosztują fortunę, warto przyjrzeć się starszym platformom. Architektura Haswell z 2014 roku i pamięć DDR3 pokazują, że nie każdy musi gonić za najnowszymi technologiami.
Oczywiście nie ma się co oszukiwać i taki sprzęt też ma swoje ograniczenia, a procesor bywa wąskim gardłem dla karty graficznej w grach mocno obciążających CPU. DDR3 też ma niską przepustowość i wyższe opóźnienia, a 8 GB VRAM oferowane przez RTX 2060 Super to raczej dolna granica do grania w nowości. Ta karta nie ma również najnowszych funkcji DLSS typu generowanie klatek.