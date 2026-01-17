Zbudował komputer za mniej niż 1500 zł. Cyberpunk śmiga mu w 60 FPS

Architektura Haswell wciąż w grze

W dobie szalejących cen pamięci RAM napędzanych sztuczną inteligencją, jeden z użytkowników YouTube pokazał, że gaming wcale nie musi kosztować fortuny. RandomGaminginHD zbudował komputer oparty na 12-letnim Intel Core i7-4790K z 2014 roku, który uruchomił Cyberpunk 2077 w płynnych 60 klatkach na sekundę – i to za mniej niż 1200 złotych!

Kluczem do sukcesu okazała się legenda z 2014 roku: Intel Core i7-4790K – czterordzeniowy procesor z architekturą Haswell, który mimo swoich 12 lat na karku potrafi sprostać współczesnym grom AAA. Procesor podkręcony do 4,6 GHz pracował w tandemie z:

RTX 2060 Super

32 GB pamięci DDR3 1866 MHz

1866 MHz Płyta główna Asus Z97

Podczas gdy 8 GB DDR5 4800MT/s kosztuje dziś około 150-180 zł, RandomGaminginHD kupił aż 32 GB DDR3 za równowartość 160 zł (ok. 40 dolarów amerykańskich). To prawie czterokrotnie więcej pamięci za te same pieniądze.

8 współczesnych gier – pełna lista wydajności

YouTuber przetestował zestaw w ośmiu wymagających tytułach (1080p, ustawienia średnie/wysokie, z Deep Learning Anti-Aliasing):

Gra Średnie FPS dolne 1% FPS Ustawienia Cyberpunk 2077 59,8 35,4 wysokie, poziom tekstur - wysoki Kingdom Come Deliverance 2 72,2 43,4 wysokie, SMAA 2TX Red Dead Redemption 2 72,3 51,7 tekstury Ultra, detale średnie Baldur's Gate 3 57,9 31,7 wysokie + DLAA Battlefield 6 69,7 46,2 średnie + DLAA Counter-Strike 2 117,9 50,4 wysokie, 4x MSAA Fortnite 115,2 41 średnie, TAA GTA V Enhanced 69,6 50 bardzo wysokie, RT + DLAA Pokaż więcej

Ile kosztuje cały zestaw? To zaskakujące, bo mniej niż obecnie 64 gigabajty pamięci DDR5.

Kompletny zestaw z używanymi częściami RandomGaminginHD udało się złożyć za około 1300-1500 zł (wg średniego kursu NBP z 17.01.2025):

Intel i7-4790K (używany – ok. 290 zł)

(używany – ok. 290 zł) RTX 2060 Super 8GB (używana – ok. 545 zł)

(używana – ok. 545 zł) 32 GB DDR3 (4x 8GB – ok. 160 zł)

(4x 8GB – ok. 160 zł) Płyta Z97 : (tutaj nie padła konkretna kwota -> szacunkowo ok. 180-220 zł)

: (tutaj nie padła konkretna kwota -> szacunkowo ok. 180-220 zł) SSD, obudowa, zasilacz: (też nie padła konkretna kwota -> szacunkowo ok. 200-300 zł)

To mniej, niż kosztuje dziś wyłącznie zestaw 32 GB DDR5 (ponad 2100 zł)!

W czasach, gdy RAM jest droższy niż całe PlayStation 5, a GeForce RTX 5000 kosztują fortunę, warto przyjrzeć się starszym platformom. Architektura Haswell z 2014 roku i pamięć DDR3 pokazują, że nie każdy musi gonić za najnowszymi technologiami.