Szefowa Xboxa mówi otwarcie: Game Pass jest zbyt drogi

A tym kimś jest Asha Sharma, obecna szefowa Xboxa, która zastąpiła Phila Spencera pod koniec lutego bieżącego roku. Początkowo gracze podchodzili do niej dość sceptycznie: niektórzy z pobudek czysto seksistowskich, inni natomiast nie wierzyli, że stanowisko to obejmie ktoś, kto docenia i rozumie graczy. Oczywiście nie brakowało głosów sugerujących, że gorzej to już raczej nie będzie. Wszystko wskazuje na to, że dwóm pierwszym grupom może zrobić się naprawdę głupio.

Xbox Game Pass jest zbyt drogi, czyli wielkie odkrycie, o którym wszyscy wiedzą

Od 25 października ubiegłego roku ceny usługi Xbox Game Pass wystrzeliły w kosmos o około 50%. W związku z tym wiele osób porzuciło subskrypcje na znak bojkotu, chociaż wciąż mieli zapewnioną wcześniejszą cenę. Usługa przez ten ruch straciła także na popularności. I nie ma w tym nic dziwnego: wiele osób uznało, że nie opłaci im się tyle płacić za dostęp do biblioteki oferowanej przez Microsoft.

To jednak przeszłość. Obecnie The Verge ogłosiło, że dotarło do wewnętrznej notatki firmy, w której Asha Sharma otwarcie przyznaje, że Xbox Game Pass stał się zbyt drogi dla graczy. Miała także podkreślić, że chce go przemodelować tak, aby był bardziej elastyczną usługą. W przytoczonej notatce miała znaleźć się następująca wypowiedź:

W perspektywie krótkoterminowej Game Pass stał się dla graczy zbyt drogi, więc potrzebujemy lepszego stosunku jakości do ceny. W dłuższej perspektywie zamierzamy przekształcić Game Pass w bardziej elastyczny system, którego przetestowanie i opanowanie zajmie trochę czasu.