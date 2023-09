Rosja chce stworzyć własne „The Sims”

Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej zaproponowała stworzenie klona gry „The Sims”, tyle że, jak to określono, z właściwymi wartościami rodzinnymi.

Reżimy totalitarne miewają różne problemy, które w cywilizowanym świecie mogą wydawać się wręcz absurdalne, a oto najświeższy przykład. Członkowie Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, by debatować nad grą „The Sims”, a właściwie nad stworzeniem jej klona.

Projekt w opinii władzy jest najwyraźniej istotny, gdyż, jak ustalono, kuratelę nad wykonawcami ma objąć wicepremier Dmitrij Czernyszenko. Lista zaangażowanych podmiotów obejmuje z kolei Komisję Edukacji, Komisję Rodziny, Kobiet i Dzieci, a nawet Komisję Pracy, Polityki Społecznej i Spraw Weteranów.

Rosja chce stworzyć swoje „The Sims”, bo w oryginale jest za dużo LGBT

Ale na czym właściwie polega problem? – zapytacie. Rosyjscy parlamentarzyści zauważyli, że popularny symulator rodziny cieszy się wśród rosyjskiej młodzieży ogromną sympatią. To jednak raczej nikogo nie zaskakuje, gdyż „The Sims” to po prostu jedna z częściej wybieranych gier na całym świecie.

Co się władzy nie podoba, jak określono, to wartości promowane przez produkcję studia Maxis Software. Przede wszystkim deputowani zwrócili uwagę na możliwość zawierania związków jednopłciowych, przez co tytuł w Rosji otrzymał kategorię wiekową „18+”, a sprzedaż dodatku „Moje Historie Ślubne” została nawet zakazana.

Gra aktywnie promuje LGBT i inne formy zachowań, które są sprzeczne z tradycyjnymi rosyjskimi wartościami duchowymi i moralnymi. A pomimo formalnego przypisania do kategorii „18+”, cieszy się dużą popularnością wśród rosyjskiej młodzieży (...) Wydaje się, że w obecnej sytuacji najlepszym wyjściem byłoby stworzenie rodzimej gry wideo z gatunku „symulator życia”, odpowiadającej tradycyjnym rosyjskim wartościom duchowym i moralnym oraz zawierającej element edukacyjny, który pomoże rosyjskim nastolatkom zdobyć wiedzę wiedzę niezbędną w prawdziwym życiu

– czytamy w komunikacie dla mediów.

Rozwiązaniem ma być stworzenie gry analogicznej do „simów”, ale zgodnej z linią ideologiczną władzy. W dodatku, co podkreślono, produkcja powinna możliwie wiernie oddawać rosyjską rzeczywistość i zawierać komponent edukacyjny. Ale czy prace w ogóle ruszą, zadecydować ma teraz sam prezydent.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Aynur Mammadov / Shutterstock

Źródło tekstu: Wiedomosti, oprac. własne