Rosja. Popularne Simsy będą okrojone przez prawo antygejowskie

Electronic Arts Inc., wydawca gry The Sims 4, nie będzie oferować w Rosji datowanego na 17 lutego dodatku My Wedding Day. Jak tłumaczy, obawia się tamtejszego prawa, uderzającego w treści LGBTQ – a takich w grze nie brakuje. Rosyjscy fani są jednak innego zdania i twierdzą, że padli ofiarami PR-owej zagrywki.