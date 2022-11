GeForce NOW. 10 nowych gier i możliwość kupna kart podarónkowych

W tym tygodniu Nvidia doda do swojej biblioteki kolejnych 10 gier. Wśród nich pojawią się tytuły, które aktualnie za darmo rozdaje Epic Games Store.

Nvidia stale rozbudowuje swoją usługę GeForce Now, która sprawia, że nie trzeba mieć mocnego komputera ani konsoli, by pograć komfortowo w wymagające graficznie gry. Tym razem do platformy trafi 10 gier, a wśród nich pojawią się dwa darmowe tytuły z Epic Games Store. Dodatkowo pojawi się możliwość zakupu kart podarunkowych.

GeForce Now - 10 nowych gier i karty podarunkowe

Nvidia udostępnia klientom możliwość zakupu kart podarunkowych. Osoba obdarowana będzie mogła wymienić je na wybrany poziom członkostwa - RTX 3080 czy Priority. Zarówno członkowie RTX 3080 jak i Priority mogą bezproblemowo streamować gry z biblioteki obejmującej 1,400 tytułów, które korzystać będą z mocy GeForce w chmurze, a benefity to dłuższe sesje gamingowe niż te oferowane w darmowej wersji oraz rozgrywka z efektami RXT ON, dla wspieranych gier.

Dodatkowo, na platformie pojawi się 10 nowych gier, a wśród nich dwie darmówki z Epic Games Store. Mowa tu oczywiście o taktycznej skradance Shadow Tactis: Blades of the Shogun, w której pokierujemy drużyną zabójców w grze z widokiem izometrycznym. Drugą produkcją jest rekreacyjna gra Alba: A Wildlife Adventure, w której czeka nas spokojna eksploracja śródziemnomorskiej wyspy i katalogowanie napotkanych zwierząt.

Pełna lista nowych gier w bibliotece Nvidia GeForce NOW:

The Unliving (nowość w Steam)

A LIttle to the Left (nowość w Steam)

Alba: A Wildlife Adventure (za darmo na Epic Games, dostępna 10-17 listopada)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (za darmo na Epic Games, dostępna 10-17 listopada)

Yum Yum Cookstar (nowość w Steam od 11 listopada)

Guns, Gore and Cannoli 2 (Steam)

Heads Will Roll: Downfall (Steam)

Hidden Through Time (Steam)

The Legend of Tianding (Steam)

Railgrade (Epic Games)

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne