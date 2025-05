Koniec hałasu o słynną grę? Powraca do Apple Store po prawie 5 latach

Dla Epic Games to było ogromne i kosztowne wyzwanie. Zobaczymy czy nie jest już za późno na udany powrót gry, która najlepsze czasy może mieć już za sobą. Dla Apple to kolejny cios dla ich kluczowego biznesu - kierowania klientów i partnerów do własnego ekosystemu płatności Apple.

- analizuje sytuację Gil Luria analityk firmy D.A. Davidson.