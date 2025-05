Nowy serial kryminalny Netflixa to absolutny hit. W Polsce już nr 1

W Polsce miniserial, na którego składa się sześć około 30-minutowych odcinków już jest na pozycji nr 1 w zestawieniu top 10 platformy. I trzeba przyznać, że znalazł się on tam nie bez powodu. Serial ten wciąga od pierwszego odcinka, a fakt, że odcinki nie są wcale przydługie, powoduje, że można sobie zrobić nawet jednorazowy seans wieczorny i zanurzyć się w świecie kryminału na 100 procent.

Serial jest produkcji duńskiej i to już czyni go dość ciekawą pozycją w serwisie. Trafił na Netflixa w zeszłym tygodniu, w czwartek i już zyskał uznanie abonentów. I trzeba przyznać, że całkowicie zasłużenie. To serial pełen zwrotów akcji, ukazujący w bardzo trafny sposób mroczną stronę zamożnego przedmieścia.