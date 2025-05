Ten telefon to petarda. RTV Euro AGD zrobiło na niego promocję

Zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięło hasło #xiaomilepsze? Ano stąd, że w ofercie chińskiego producenta faktycznie pojawiają się telefony, które potrafią zawstydzić większość rywali. Do tego robią to w rewelacyjnej cenie.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12 opinii Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5110mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Żeby nie szukać daleko, wystarczy spojrzeć na Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. To telefon, który wygląda jak flagowiec, ma funkcje, których nie powstydziłby się żaden flagowiec, a kosztuje… cóż, zdecydowanie NIE jak flagowiec 😉 W najnowszej promocji przygotowanej przez RTV Euro AGD można go wyrwać już za 1889 zł i jest to okazja, obok której trudno przejść obojętnie.

Wygląd to podstawa

Bo wiecie, chociażby z tym wyglądaniem jak flagowiec wcale nie przesadzałem. Kiedy większość telefonów za podobne pieniądze prezentuje się jak takie nudne klocki bez charakteru, Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ przykuwa wzrok i robi to naprawdę dobrze. Zakrzywiony wyświetlacz nadaje jego sylwetce wyjątkowej dynamiki, a wielka wyspa aparatu na pleckach została zgrabnie wkomponowana jako efektowny, ale nienachalny akcent stylistyczny.

Gdyby ktoś pokazał mi zdjęcie tego telefonu i powiedział, że kosztuje dwa albo trzy razy tyle, co w rzeczywistości, spokojnie byłbym gotów uwierzyć. Ba, nawet biorąc telefon do ręki łatwo pomylić go z modelem klasy premium. Wśród zastosowanych materiałów znajdziemy wzmocnione szkło Gorilla Glass Victus 2, będące aktualnie standardem w urządzeniach z górnej półki, a cała konstrukcja została uszczelniona i może się pochwalić wodoodpornością na poziomie IP68.

Ogromne możliwości

Wiadomo jednak, że telefonu nie kupuje się ze względu na wygląd – to znaczy, nie tylko ze względu na wygląd. Jeżeli jednak chodzi o specyfikację i funkcjonalność, to tutaj Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ ma do zaoferowania jeszcze więcej.

Nie będę przynudzał, rozpisując się na temat procesora Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 czy 12 GB RAM. Dość powiedzieć, że z takimi podzespołami telefon doskonale poradzi sobie z każdym codziennym zastosowaniem, a i granie mu nie straszne. Znajdzie się jednak kilka elementów specyfikacji, które zasługują na nieco większą uwagę.

Przede wszystkim aparat, bo jego parametry już na papierze robią olbrzymie wrażenie. Na pleckach znajdziemy potrójną jednostkę, gdzie oprócz głównej kamerki dostajemy moduł ultraszerokokątny i makro. To w obecnych czasach taki standard. Tyle tylko, że ten główny aparat ma rozdzielczość aż 200 Mpix, a do tego sporą matrycę (1/1,4”) i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Wiadomo, same cyferki do zrobienia dobrego zdjęcia nie wystarczą, ale na pewno dają olbrzymie możliwości każdemu, kto choć odrobinę wie, co robi.

Z kolei zrobione w ten sposób zdjęcia będziecie mogli oglądać na spektakularnym wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 6,67” i wysokiej rozdzielczości 2712x1220. Wyświetlany obraz jest zabójczo ostry oraz może się pochwalić świetnymi kolorami (producent obiecuje nawet 100 procent pokrycia palety DCI-P3). Już nie mówię o tym, że na wielu frontach tutejszy ekran spokojnie mógłby zawstydzić telefony kilkukrotnie droższe. Ot, chociażby za sprawą odświeżania 120 Hz. To funkcja, która jakimś cudem nadal nie jest standardem – nawet w segmencie premium – a niesamowicie poprawia komfort pracy oraz zapewnia spektakularne wrażenia wizualne, otwierając drogę do ultrapłynnych animacji.

Tajna broń, którą doceni każdy

Jeśli jednak miałbym wskazać jednego asa w rękawie, dla którego warto dać Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ szansę, to byłby to akumulator. I nawet nie chodzi mi tu o samą jego pojemność, choć trzeba przyznać, że 5110 mAh robi robotę. Taka bateria wystarczy na dwa dni pracy, a może nawet dłużej – zależy, jak intensywnie macie zamiar korzystać z urządzenia.

Ale prawdziwa magia zaczyna się w momencie, kiedy telefon w końcu nam padnie. Jeśli mamy odpowiednią ładowarkę (do kupienia osobno), możemy wtedy skorzystać z technologii szybkiego ładowania o mocy zawrotnych 120 W. Dla porównania, standardem w dzisiejszych czasach jest 20-30 W, więc – w pewnym uproszczeniu – Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ naładujemy jakieś cztery raz szybciej niż konkurentów.

A dlaczego tak bardzo to podkreślam? Bo to niesamowicie przydatna rzecz. Zapomniałeś podłączyć na wieczór telefonu do ładowarki i rano przywitał Cię czarny ekran? Żaden problem – wystarczy kilka minut przy ładowarce i energii spokojnie wystarczy nam na kolejnych kilka godzin. Coś takiego potrafi uratować życie i wcale tutaj nie wyolbrzymiam.

Wyjątkowa okazja w RTV Euro AGD

O zaletach Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ mógłbym tak pisać jeszcze długo. To naprawdę atrakcyjna propozycja, która łączy funkcjonalność urządzenia klasy premium z przystępną ceną, która nie zrujnuje domowego budżetu.

Jeśli ten opis Was przekonuje, to mam dobrą wiadomość. Za sprawą wyjątkowej promocji w RTV Euro AGD smartfona Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ wyrwiecie w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ruszyła właśnie promocja, w której urządzenie jest do kupienia za 1889 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1969 zł). Za te pieniądze żal nie skorzystać!