Żabka sprzedaje pierogi z kosmosu. Na granicy nauki i dobrego smaku

Tech

Żabka wprowadza na rynek limitowaną serię trzech liofilizowanych dań: Astrozupę, Astropierogi i Astrodeser, które dosłownie sięgną gwiazd. Produkty, stworzone przez polską firmę LYOFOOD we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), trafią na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) wraz z polskim astronautą. Co ciekawe, te same kosmiczne posiłki, o identycznej recepturze i technologii, są dostępne dla klientów sieci Żabka od 18 maja 2025 roku do wyczerpania zapasów, w cenie 9,99 zł za sztukę.