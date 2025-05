INEA rozpoczyna migrację do udoskonalonej platformy

Jak wyjaśnia INEA, nowa wersja HIWAY to przede wszystkim odświeżony interfejs użytkownika inspirowany serwisami streamingowymi, z przejrzystym menu, nową kolorystyką oraz intuicyjnym podziałem na sekcje.

Wśród nowości znajdą się również personalizowane rekomendacje, szybsze działanie funkcji nPVR , ulepszona wyszukiwarka oraz możliwość łatwego wyszukiwania treści według gatunku, aktora czy reżysera. Użytkownicy zyskają także dostęp do funkcji „Do obejrzenia”, umożliwiającej zapisywanie interesujących programów bez konieczności ich nagrywania. Ułatwione będzie również tworzenie własnych list ulubionych kanałów.

HIWAY od początku był platformą tworzoną z myślą o przyszłości. Teraz robimy duży krok naprzód, odpowiadając na rosnące oczekiwania naszych klientów i zmieniające się standardy korzystania z treści wideo. Zależało nam, by wprowadzić nowoczesne rozwiązania bez konieczności wymiany sprzętu. Dzięki tej aktualizacji nasi użytkownicy otrzymają jeszcze lepsze, bardziej intuicyjne i spersonalizowane doświadczenie telewizyjne

INEA to jeden z największych operatorów usług światłowodowych w Polsce. Dociera do 3,5 miliona gospodarstw domowych, świadczy też usługi dla ponad 8000 firm oraz blisko 4500 szkół i instytucji publicznych. INEA zapewnia szybki dostęp do Internetu, telewizji, telefonii stacjonarnej, oferuje również usługi telefonii jako MVNO/INMO.