Galaxy Watch 8 Classic: tak wygląda. Potwierdzają się przecieki

Wszystko wskazuje na to, że Samsung odświeży linię swoich smartwatchy już za dwa miesiące, podczas nadchodzącego wydarzenia Unpacked w lipcu. Nowe zegarki Galaxy Watch 8 mogą zostać zaprezentowane równocześnie z Galaxy Z Fold 7 oraz Flip 7. Choć czasu coraz mniej, fanów marki rozpala ciekawość, jak będą wyglądały nowe Galaxy Watche.

Jakiś czas temu portal Android Authority dotarł do grafik zawartych w firmware One UI 8 Watch, z których wynikało, że koperta nowej serii zegarków Samsunga ma kształt kwadratu z zaokrąglonymi rogami. Producent rezygnuje za to z klasycznej, okrągłej stylistyki.

Do tych doniesień pasują nowe przecieki. Serwis SammyGuru zaprezentował pierwszy rzut oka na model Galaxy Watch 8 Classic. We współpracy z OnLeaks opublikowano szczegółowe rendery CAD oraz wideo 360 stopni, które dają pełen obraz tego, jak może wyglądać nowy smartwatch jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Należy jednak pamiętać, że nie są to oficjalne grafiki Samsunga, tylko rendery powstałe na podstawie przecieków.

Z dotychczasowych informacji wynika, że powracający do serii Galaxy Watch 8 Classic może zadebiutować w tylko jednym rozmiarze – 47 mm. Zgłoszenia do organów regulacyjnych sugerują, że urządzenie otrzyma akumulator o pojemności znamionowej 435 mAh, co w praktyce może oznaczać typową pojemność na poziomie 450 mAh.

Wszystko także wskazuje na to, że obracany pierścień rzeczywiście powraca. Zegarek ma być wyposażony w ekran o średnicy około 1,5 cala, a wymiary koperty wyniosą około 46 x 46,5 x 14,2 mm. Na renderach widać, że Galaxy Watch 8 Classic ma ramkę „squircle”, co przypomina stylistykę modelu Galaxy Watch Ultra. Choć takie wzornictwo wywołuje trochę kontrowersji, trzeba przyznać, że w takim ujęciu wygląda to całkiem dobrze. Szczególnie ciekawie prezentuje się ząbkowana ramka obrotowa w kontraście do płaskiego elementu pod spodem.