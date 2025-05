Zakazane słowo w przelewie. Nie zdziw się, gdy bank cię zablokuje

Przelew zablokowany przez jedno słowo

Użytkownik chciał rozliczyć się ze swoim znajomym z gry na kortach tenisowych. Wysłał do niego przelew, ale ten został zablokowany przez bank. Szybko okazało się, że winne było jedno słowo: Kuba . W tym wypadku było to imię odbiorcy, ale algorytm potraktował je jako nazwę państwa, na które nałożone są sankcje Unii Europejskiej, USA oraz ONZ.

Jakiś czas temu opisywaliśmy inny przypadek redaktora serwisu Bankier.pl, który zrobił przelew za komiksy. Niestety, zagraniczna instytucja bankowa, z nieznanego do tej pory powodu, najwyraźniej postanowiła rozdzielić to słowo na dwa i nałożyć blokadę. Dlaczego? Ponieważ Komi to republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, na którą są nałożone sankcje.