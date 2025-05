Jedna z usług mBanku przestanie działać i to nie w weekend

Banki przyzwyczaiły nas raczej do przerw technicznych, związanych z poprawą jakości ich usług, w innym nieco terminie. Zazwyczaj przerwy tego typu mają miejsce w weekendy, a konkretnie w nocy z soboty na niedzielę. Tym razem, warto wiedzieć, że przerwa została zaplanowana na środek tygodnia roboczego, a utrudnienia nastąpią w nocy ze środy na czwartek. Przerwa w działaniu jednej z usług nastąpi już jutro, 21 maja 2025.

Ale nie ma powodów do większych obaw. Przez ten czas nie będziemy mieli dostępu tylko do jednej usługi banku. Ze środy na czwartek, w godzinach od 23:30 do 3:30 klienci mBanku nie skorzystają z usługi mojeID. Nie wiemy dokładnie dlaczego akurat ta usługa będzie czasowo wyłączona i z jakiego powodu. Możemy się jednak domyślać, że chodzi o rutynowe prace serwisowe.