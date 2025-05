Poznaliśmy dokładne rozmiary nowych składaków Samsunga

Według danych opublikowanych przez serwis SamMobile , Samsung Galaxy Z Fold 7 po rozłożeniu ma mieć zaledwie 4,54 mm grubości . Jego pełne wymiary w tym stanie to 158,43 x 143,14 x 4,54 mm . Po złożeniu natomiast jego grubość ma wynosić około 9 mm . To oznaczałoby, że byłby o zaledwie 0,1 mm grubszy od obecnego rekordzisty pod względem smukłości wśród składanych telefonów, Oppo Find N5 . Wcześniejsze plotki sugerujące, że Z Fold7 mógłby stać się najcieńszym "składakiem" na rynku, wydają się więc nie do końca precyzyjne, choć urządzenie i tak zapowiada się na wyjątkowo smukłe , szczególnie w porównaniu z poprzednikiem .

Jeśli chodzi o model Galaxy Z Flip7, jego grubość po rozłożeniu ma wynieść 6,84 mm, co oznacza, że byłaby identyczna jak w przypadku jego poprzednika. Pełne wymiary urządzenia to 166,61 x 75,23 x 6,84 mm. Uwzględniając występ aparatu, grubość telefonu wzrasta do 9,17 mm. Wygląda na to, że Samsung w tym modelu nie skupił się na dalszym odchudzaniu konstrukcji.