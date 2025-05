To idealna ładowarka dla podróżnych. Jest mała, lekka i kosztuje grosze, a dziś jest w promocji

Silver Monkey Mini Ładowarka

Mówimy tu o urządzeniu, które oferuje pojedyncze wyjście USB-C i moc do 20 W. Wspiera ona technologie PD, jak i QC. Naładujemy nią więc większość sprzętów - na upartego może sobie nawet poradzić z częścią laptopów, chociaż przy tej mocy to już kwestia desperacji. Za to smartfony i tablety naładuje ona bez problemów. Tym, co ją wyróżnia, są jej wymiary. Mówimy tu o urządzeniu, które mierzy sobie zaledwie 30 × 34 × 67 mm i waży tylko 41 gramów. A wszystko to za jedyne 29,99 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, ponieważ ta wyjątkowa promocja kończy się już dzisiaj.