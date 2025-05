Hańba! Sir Elton John mówi stanowcze "nie" gigantom technologicznym

Elton John ostro krytykuje plany brytyjskiego rządu dotyczące praw autorskich i sztucznej inteligencji

Rząd Wielkiej Brytanii, pod przewodnictwem premiera Keira Starmera, dąży do tego, by kraj stał się światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jednym z elementów tej strategii jest poluzowanie przepisów dotyczących praw autorskich, tak by deweloperzy AI mogli wykorzystywać wszelkie legalnie dostępne materiały do trenowania swoich modeli. Nowe przepisy przewidują mechanizm „opt-out” – to twórcy musieliby aktywnie sprzeciwić się wykorzystaniu ich dzieł, by je ochronić przed AI.