Europejski bank apeluje. Dostęp do gotówki jest kluczowy

Niedawny blackout w Hiszpanii otworzył oczy wielu instytucjom finansowym i bankom. Jednym z nich jest Riksbank, czyli centralny bank Szwecji. To właśnie jego przedstawiciele zmienili swoje podejście i teraz apelują w sprawie dostępu do gotówki.

Gotówka nie odchodzi do lamusa

Centralny bank Szwecji, w ramach trwającego dochodzenia w sprawie środków pieniężnych, podkreśla, jak ważny dla ludzi jest dostęp do gotówki. Instytucja domaga się, aby obywatele nadal mogli korzystać z fizycznych pieniędzy i płacić nimi wszędzie tam, gdzie będą chcieli.

Co więcej, Riskbank chce, aby obywatele mieli możliwość deponowania banknotów na swoich kontach. Do tej pory nie było obowiązku świadczenia takiej usługi, ale to ma się zmienić.