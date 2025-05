CANAL+ ma nową opcję płatności oraz promocję na start

Płatności Powtarzalne BLIK to funkcjonalność zaprojektowana z myślą o użytkownikach usług abonamentowych – od serwisów VOD, przez siłownie, po rachunki za media. Umożliwia ona regulowanie cyklicznych zobowiązań bez konieczności każdorazowego wprowadzania kodu BLIK i potwierdzania transakcji w aplikacji bankowej. Dzięki temu proces płacenia staje się szybszy, wygodniejszy i eliminuje ryzyko zapomnienia o terminie płatności. Rozwiązanie to jest systematycznie wdrażane przez kolejne banki i akceptowane w rosnącej liczbie sklepów i serwisów online, ułatwiając codzienne zarządzanie finansami.

BLIK i CANAL+: promocja na start

Partnerstwo między BLIKIEM a CANAL+ przynosi konkretne korzyści dla nowych użytkowników platformy streamingowej. Osoby, które zdecydują się na subskrypcję serwisu CANAL+ i jako metodę płatności wybiorą Płatności Powtarzalne BLIK, mogą skorzystać z nowej promocji. Oferta obowiązuje w okresie od 14 maja do 13 lipca 2025 roku lub do momentu wyczerpania puli promocyjnych dostępów.

Co obejmują pakiety promocyjne?

Dla pasjonatów sportu, pakiet CANAL+ SUPER SPORT to dostęp do najważniejszych wydarzeń na żywo. Poza pełną ofertą filmowo-serialową, pakiet ten zapewnia transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA, kompletu spotkań Premier League (od sezonu 2025/26), wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, wybranych meczów LaLiga, rozgrywek żużlowej PGE Ekstraligi, a także 10 gal KSW rocznie i turniejów tenisowych z cyklu WTA z udziałem czołowych zawodniczek, w tym Igi Świątek.

Bezpieczeństwo i kontrola z BLIKiem

Korzystanie z Płatności Powtarzalnych BLIK to nie tylko wygoda i potencjalne oszczędności, ale także wysoki poziom bezpieczeństwa. Użytkownik ma pełną kontrolę nad aktywnymi zleceniami – są one widoczne w aplikacji bankowej, co zapewnia przejrzystość. Dodatkowo, rozwiązanie to eliminuje konieczność podawania wrażliwych danych karty płatniczej, co minimalizuje ryzyko ich przechwycenia. Usługa oferuje także elastyczne modele autoryzacji, dopasowane do preferencji użytkownika, od pełnej automatyzacji po konieczność potwierdzenia płatności.