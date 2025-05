Dostałem takiego SMS-a od Poczty Polskiej. To oszustwo nieco sprytniejsze od poprzednich

Oszustwo niedoskonałe

Szczerze mówiąc, mam mieszane odczucia. Wygląd strony zupełnie nie pokrywa się z tym, jak wygląda oficjalny serwis Poczty Polskiej. Mimo to wszystkie odnośniki na górnej belce prowadzą to faktycznych podstron serwisu Poczty Polskiej. Dodatkowo na dole strony, czego nie obejmuje już zrzut ekranu, są dwa numery kontaktowe. O dziwo obydwa są prawdziwymi numerami do Biura Obsługi Klienta PP. Wiem to, ponieważ porównałem je z tymi podanymi na prawdziwej stronie Poczty Polskiej. Po zadzwonieniu na numer dedykowany telefonom komórkowym rozmawiałem z prawdziwą konsultantką PP, która potwierdziła tylko to, co już wcześniej wiedziałem: to zwykłe oszustwo. Zasugerowała mi, żebym zignorował wiadomość i najlepiej ją usunął.