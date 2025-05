Santander Bank tłumaczy. Co zmieni się dla klientów banku?

Santander zapewnia i uspokaja

Dla klientów Santander Bank Polska nic się nie zmienia

Bank zapewnia, że konto klienta, karta bankowa, aplikacja i możliwość wysyłania przelewów - wszystko to pozostanie bez zmian, będzie dalej działało na tej samej zasadzie, co do tej pory.

Dla tych, co nie do końca orientują się w temacie, nowym udziałowcem banku została austriacka Erste Group. To finansowy gigant, dobrze znany w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma jasne plany rozwoju i wie dokładnie co robi. Wartość wspomnianej transakcji to niebagatelna kwota 7 miliardów euro, co jest dowodem na to, wejście Erste na nasz rodzimy rynek jest poważną kwestią.