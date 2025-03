Bank zablokował przelew. Nie tyle bo może, co musi

Bank zablokował przelew. Bo musi

Niestety, przelew nie dotarł na konto. Okazuje się, że brytyjski oddział go zablokował i domagał się wyjaśnień. Jeśli te nie byłyby zadowalające, to kwota mogła zostać zablokowana na stałe.

Banki te, przestrzegając przepisów i sankcji OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation), do czasu uzyskania wyjaśnień ze względu na ustalone restrykcje mają prawo zatrzymać płatności w nich rozliczane. W przypadku braku przedstawienia wymaganych informacji, środki mogą zostać zablokowane na stałe.

Niestety, banki mają obowiązek działać w ten sposób. Zobowiązują je do tego przepisy oraz sankcje OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation). Na szczęście w tym przypadku skończyło się tylko na strachu. Polka przekazała wymagane informacje, które trafiły do brytyjskiego banku. Ten po kilku godzinach odblokował środki, które zostały zwrócone na polskie konto.