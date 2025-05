Zacznij wypłacać gotówkę. Apelują o to banki

Wypłać gotówkę na czarną godzinę

Limity wypłat gotówki

Warto jednak pamiętać, że bankomaty w Polsce mają limity dla jednorazowych wypłat. Dla przykładu w Euronet to 800 zł, a w Planet Cash to 1000 zł. Nieco inaczej wygląda to przy urządzeniach należących do konkretnych banków. W PKO BP dzienny limit wypłat to 20 tys. zł. Co ważne, do pewnego stopnia można go ustawiać indywidualnie, w ramach dostępnych widełek. W tym celu trzeba zalogować się na konto i tam zmienić limity.