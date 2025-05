Masz zalegające po szufladach stare dyski 2.5-calowe? Koniecznie musisz to kupić

Ten gadżet jest idealnym rozwiązaniem problemu, jakim są zalegające stare dyski twarde. W końcu nikt ich przecież nie podłączy do komputera na stałe, a szkoda tych zalegających w szufladzie gigabajtów. Mogłyby one przecież stać się przyzwoitym magazynem danych. Na szczęście istnieją gadżety takie, jak ten, czyli obudowa dysku twardego 2.5-cala od Silver Monkey . Dziś natomiast możecie ją kupić znacznie taniej, bo za jedyne 34,99 zł .

Obudowa dysku Silver Monkey

Mamy tu do czynienia z aluminiową obudową, w którą możemy włożyć dyski 2.5-calowe z interfejsem SATA. I to bez wykorzystania jakichkolwiek narzędzi. Tym samym pozwala na proste żonglowanie dyskami wewnątrz urządzenia. Na wyjściu oferuje ona port USB-C z interfejsem USB 3.2 Gen 1, który pozwala na transfery do 5 Gbps. A wszystko to za jedyne 34,99 zł.