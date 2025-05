Szalona promocja w x-kom. Ta 130-watowa ładowarka to hit sprzedażowy, a dziś jest o ponad połowę tańsza

Chyba każdy z nas ma w domu bogaty pakiet ładowarek . Sam mam ich… no cóż, nie wiem ile dokładnie. Wiem za to, że zasilają one mojego laptopa, dwa tablety, smartfona, dwie konsole (Switch Lite i Anbernic), smartwatcha, dwie pary słuchawek, kamerę i niepoliczalną ilość powerbanków. Krótko mówiąc, jest tego dużo. I chociaż rzadko ładuję wszystkie urządzenia naraz, tak zdarza mi się podłączyć kilka z nich jednocześnie. Założę się, że nie jestem w tej kwestii wyjątkiem . Na szczęście w dzisiejszej promocji ładowarka Silver Monkey o mocy 130 W może być Wasza za jedyne 114,99 zł . Tu warto dodać, że jej cena standardowa wynosi 249 zł . Mówimy więc o astronomicznej obniżce aż o 134,01 zł.

Ładowarka Silver Monkey 130 W

Jak na swoją moc i liczbę portów, to mówimy o całkiem zgrabnej ładowarce. Ma ona wymiary 29,5 × 86 × 61 mm i waży 216 gramów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu części tranzystorów wykonanych z azotku galu. Dzięki temu mogą być one mniejsze i nie nagrzewają się tak mocno. Sama ładowarka wspiera technologię QC i PD. W tym ostatnim przypadku z mocą do 100 W. Oferuje natomiast jedno wyjście USB-A i aż trzy wyjścia USB-C. A wszystko to za jedyne 114,99 zł.