OnePlus Pad 3 nadciąga do Polski. Premiera na początku czerwca

Moc i inteligentne oprogramowanie

Sercem tabletu OnePlus Pad 3 będzie topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Producent określa ten SoC jako najpotężniejszy dostępny obecnie na rynku, co gwarantuje bardzo wysoką wydajność zarówno w grach, jak i wymagających aplikacjach. To solidna podstawa dla urządzenia aspirującego do miana rynkowego lidera.