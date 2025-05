Ta konsola była Game Boyem na miarę polskich możliwości przełomu tysiąclecia. Dziś kupisz ją za grosze

Mowa tu oczywiście o kultowym Brick Game , który obiecuje 9999 gier w jednej konsoli . I chociaż na aż tyle tytułów nie ma co liczyć, to mamy tu Tetrisa, Arkanoida, wyścigi, czołgi, froggera i masę wariacji na ich temat . I chociaż policzenie wszystkich pikseli w danym tytule nie jest szczególnie trudnym zadaniem, a kolory do dyspozycji mamy dwa, to gry te dawały wiele frajdy przez długie godziny. Dziś natomiast ta konsola może być Wasza za jedyne 7,99 zł .

Brick Game

To oczywiście niejedyna zaleta tego urządzenia. Kolejną jest ekran LCD, który wykorzystuje podświetlenie zewnętrzne. Tym samym im jaśniej, tym lepiej widać to, co na nim się znajduje. Dodatkowo konsola zasilana jest przez dwie baterie AA, a dzięki minimalnemu zużyciu energii wystarczają one na bardzo długie godziny pracy urządzenia. Może to więc być nie tylko nostalgiczny powrót do czasów słusznie minionych, ale także coś, co odwróci uwagę naszego dziecka podczas długiej podróży samochodem. A wszystko to za jedyne 7,99 zł.