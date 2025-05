Ten głośnik Bluetooth to prawdziwy tytan brzmienia, a kupisz go w fenomenalnej promocji

Soundcore Boom 2 Plus to głośnik, którego raczej nie wsadzisz do torby, a założysz na ramię zamiast niej. To prawdziwy gigant o potężnym brzmieniu, którego dzięki funkcji TWS będziesz mógł sparować go z aż setką mu podobnymi. To jednak nie jest konieczne do osiągnięcia potężnego brzmienia: pojedynczy głośnik za 599 zł w zupełności tu wystarczy.